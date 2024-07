Miyuki, sushi e cocktails na frescura do Parque de Vizela

Se nada mais houvesse, a envolvente do Miyuki, abraçado pelo arvoredo do Parque das Termas de Vizela, seria razão suficiente para uma visita. Mas há outros e bons motivos: do sushi mais clássico aos pratos criativos, passando pelos cocktails frescos.



Primeiro foi um salão de chá, ainda na construção original em madeira, consumida por um incêndio na década de 1980. Depois, já reconstruído em ferro e betão, em jeito de telheiro e com uma grande frente envidraçada que deixa apreciar a envolvente do Parque das Termas de Vizela, continuou como espaço de restauração, assumindo diversas identidades ao longo dos anos, até Roberta e Ricardo Fernandes lhe tomarem as rédeas e ali abrirem uma casa de cozinha tradicional portuguesa. O sonho do casal, no entanto, era ter um restaurante japonês, mas faltava-lhes o parceiro certo. A chegada de Yang Qi – fundador do Mikado, em Famalicão e em Braga, e do mais recente Hoko, também nessa cidade – trouxe a experiência necessária para abrir o Miyuki com a segurança de ter um bom produto, alicerçado na técnica e na qualidade da matéria-prima.

A abrir o leque dos pratos mais populares está a Japonesinha (ou okonomiyaki), uma espécie de panqueca japonesa feita com legumes e camarão, ovo estrelado e katsuobushi (lascas de atum seco). O ebi de salmão crocante (rolos de salmão braseado e camarão panado, com fios de alho francês crocante, servidos num molho agridoce) e o tártaro de salmão em cama de abacate e molho ponzu trufado completam o trio de entradas.





Quem seguir para o sushi pode escolher um dos menus preparados com uma seleção de gunkan, nigiri e sashimi, ou criar uma combinação de peças quentes e frias. O salmão, o atum, o lírio, o robalo e a cavala têm presença assídua na barra. O caranguejo também entra em algumas peças, assim como a enguia e a vieira. Sobressai ainda o nigiri de atum com pickle de wasabi fresco, que se derrete na boca, e o de lula com raspa de limão e flor de sal, adocicado e suave.

Bem harmonizado com estas sugestões está o cocktail da casa, o Mesh Mesh, composto por gin, sumo de limão, manjericão e água tónica de citrinos. Frescura e leveza no copo. Perfeito para o verão, ainda mais se tomado na esplanada, abraçada pelo arvoredo do parque, o pulmão verde da cidade, com sete hectares e meio. Ao lado do restaurante corre o rio Vizela e na outra margem passam os novos Passadiços de Vizela, um percurso linear com seis quilómetros.