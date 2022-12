Mês da Açorda arranca em Mourão no início do ano

O clássico do receituário alentejano serve-se à mesa de cinco restaurantes aderentes no concelho de Mourão, entre 5 de janeiro e 5 de fevereiro, seja em versões mais tradicionais ou criativas.

A primeira edição da iniciativa “Os Sabores de Mourão – Mês da Açorda” acontece já no arranque do Ano Novo nesta vila raiana, entre 5 de janeiro e 5 de fevereiro, e tem as açordas como protagonistas. Este clássico da cozinha alentejana vai servir-se à mesa de cinco restaurantes aderentes no concelho, seja na sua versão clássica ou em reinterpretações mais criativas.

Restaurante Vila Velha, Adega Velha, Chafariz, O Beiral e o Restaurante O Pátio da Oliveira são os espaços que reforçam as suas cartas com açordas, durante um mês. O objetivo do festival gastronómico é o de dinamizar a restauração e economia locais, principalmente fora da época alta do turismo.

“As açordas, de origem pobre e rural, enriqueceram a gastronomia alentejana através dos sabores singelos que se encontrou com a adição do pão (preferencialmente duro), dos coentros, dos poejos, do alho, do azeite, do sal e da água quente”, explica a autarquia nas redes sociais. Leia mais aqui.