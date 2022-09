Neste novo restaurante na Maia, o bacalhau prova-se de várias maneiras

“Fugir ao óbvio e trazer algo de novo” foi o que Pedro e Aldo Maia pretenderam quando começaram, ainda antes da pandemia, a desenhar aquele que é agora o restaurante Mercearia do Bacalhau,l na Maia.

Depois dos projetos Biferia, Coreto e Casa de Repasto, os dois primeiros dedicados às carnes maturadas e o terceiro virado para a cozinha tradicional, os empresários e irmãos Pedro e Aldo Maia quiseram “trabalhar este produto tão nosso, que tem uma história secular e está algo mal tratado”, diz Aldo. Com um enorme “potencial gastronómico”, aqui o bacalhau serve-se segundo a tradição mas com “um toque de contemporaneidade”.

A carta dos pratos principais está dividida em dois tipos de experiência: “Conforto” e “Bacalhau à posta”. Nas primeiras propostas há comida de tacho, sendo que o prato com mais sucesso desde que o restaurante abriu portas, em finais de julho, é a feijoada de bacalhau (com enchidos e polvilhada com crumble de farinheira e cebola). Arroz de bacalhau com tomate e grelos e cataplana de bacalhau com camarão completam as sugestões de conforto.





À posta, o bacalhau é servido de várias formas, como grelhado (com batata a murro, cebola, pimentos, azeitonas pretas e ovo cozido), confitado (com esmagada de beringela, couve pack choi, batata violeta e maionese de alho negro), assado (com broa de Avintes, puré de aipo, azeitona preta e bróculo romanesco) ou frito (com batata à rodela, cebolada, azeitona, salsa e amêijoa japonesa). A posta é de cura tradicional, mas, por encomenda, pode ser servido bacalhau de cura amarela.

Os tais toques contemporâneos estão presentes com criatividade nas entradas, como é exemplo a punheta de bacalhau. “Não podíamos deixar de ter esta entrada porque queremos respeitar a tradição, mas tem um twist: é servida com húmus e tostas”, conta Aldo. A açorda com bochechas, a trouxa de bacalhau gratinado com favas e grelos, bolinhos e pataniscas e uma sopa rica com vários peixes, incluindo red fish, robalo, e claro, o fiel amigo, completam a lista de entradas. De referir ainda uma proposta de carne, posta de vitela com batata a murro, grelos e molho mirandês, e outra vegan, taco de legumes na chapa à lagareiro, com salicórnia e algas.

A proposta do espaço não se esgota nas mesas. Com uma entrada a partir do restaurante, uma pequena mas bem recheada mercearia vende produtos nacionais, desde vinhos – todos eles disponíveis na própria carta -, enlatados, bolachas e o café de especialidade da casa, o Vernazza. Para o Natal, avisa já Aldo, haverá cabazes para as festividades.