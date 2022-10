Mercado do Bolhão tem uma nova banca dedicada aos cogumelos

Cogumelos produzidos em Portugal e no resto da Europa, bem como algas, são uma novidade no mercado. Vendem-se frescos e secos.

Pedro Catão não é um novato no negócio dos cogumelos. Já desde 2010 que produz em Amarante as variedades shiitake e pleurotus, vendendo para restaurantes, particulares e mercados. Aqui, vende não só o que produz, mas também as espécies que distribui, de outros produtores.

“Faço distribuição aqui no Porto e já tinha alguma experiência em termos de mercados. Quando soube que ia abrir o concurso para esta categoria – cogumelos e algas – concorri”, conta. “Foi um processo rigoroso de seleção de candidatos, depois, em hasta pública, arrematei a banca. Interessava-me muito estar aqui porque o Bolhão é a alma do Porto e tudo isto é carismático: o ambiente, as pessoas, os vendedores, os compradores… Estar no coração do Porto é um privilégio e um orgulho”, admite. Há aqui grande variedade de cogumelos, entre frescos e secos, vindos tanto de Portugal como de vários países europeus. Além disso, vende também algas.

“Os vendedores históricos foram muito simpáticos e recetivos comigo, não tenho o que dizer. Mas também é fácil, porque sou o único a vender cogumelos, não sou concorrência de ninguém”, diz. De resto, o mercado, considera, é uma grande família. “Pode existir alguma picardia entre eles, mas até é saudável. E percebe-se que, negócios à parte, gostam uns dos outros”, diz.