Menina Bonita, o novo restaurante de Lisboa onde há cascata luminosa e robôs

Estação Menina Bonita, o novo restaurante da zona oriental de Lisboa, reúne inspiração das cozinhas de 15 países, música ao vivo e uma componente tecnológica forte, dos robôs que servem à mesa às cascatas circular e luminosa.

Num antigo armazém de pneus na zona oriental de Lisboa, o uso de materiais como o ferro e os detalhes industriais da decoração transportam comensais para um ambiente ferroviário, tal como as imagens de comboios à entrada do restaurante. Não só pela proximidade óbvia à vizinha estação de Braço de Prata, mas pela própria intenção de Manoel Junior, responsável pelo Estação Menina Bonita, novo espaço alfacinha. “Quero que as pessoas entrem e façam uma viagem”, explica o dono, também ele o criador da própria decoração do mesmo, como é o caso das mesas em madeira e resina.

À mesa, essa caminhada pelo mundo faz-se com inspiração nas cozinhas de 15 países, passando por todos os continentes. A salsicha com molho de mel apimentado, que acompanha com pão, azeite de ervas, queijo de cabra gratinado, mostarda e vinho branca (14 euros) pisca o olho à Alemanha; já o frango frito e crocante, marinado em tempero do oeste norte-americano, com manteiga fumada, maionese, molho búfalo e farinha de panko (12 euros) inspira-se no Texas. Os camarões confitados em manteiga, azeite, alho, especiarias, tomilho, alecrim e vinho (18 euros) é outra das entradas, tal como o ceviche que nos leva ao Peru, aqui com um twist – com bacalhau, lima, paprica, malagueta, nori, pimentos e coentros (21 euros).

O fiel amigo repete a presença na carta do restaurante, com capacidade para 300 comensais, em pratos como o lombo de bacalhau com pimentos, batata cozida, azeitonas, pele de bacalhau crocante e azeite (23 euros). De Itália, surgem inspirações como o spaghetti nero com camarões confitados em manteiga, alho e conhaque (19,50 euros) e o risoto de boletos, escalope de lombo, molho de gorgonzola, grana padano e especiarias (23,50 euros). Para a despedida, há propostas como a mousse de chocolate com farofa de panko, framboesa e hortelã, acompanhado de gelado de castanha do Pará, numa viagem até ao Brasil (cinco euros), ou o Italian Cake, inspirada nas comunidades italianas em Nova Iorque – um bolo de cenoura com queijo creme, ganache de chocolate, creme de confeiteiro e redução de Amaretto (seis euros).

O lado tecnológico é um dos aspetos diferenciadores do Estação Menina Bonita – batizado em homenagem à mulher de Manoel, Ana – onde não faltam robôs que recebem comensais à entrada e que levam e recolhem comida das mesas, mas também os painéis na parede que simulam janelas, onde se mostram cenários variados, como as águas do Tejo, a Torre de Belém ou o Mosteiro de Jerónimos, por exemplo. Além disso, importa referir as sanitas inteligentes das casas de banho, o céu de candeeiros luminosos (que fazem uma autêntica dança entre si, descendo e subindo ao longo da refeição) e a cascata circular no centro do bar que junta luzes coloridas e cuja água forma símbolos como corações e estrelas.

O ambiente descontraído é reforçado com a presença de música ao vivo ao almoço e jantar, predominando os sons da bossa nova e do jazz durante o dia e ritmos mais animados com o decorrer da noite. Para acompanhar a refeição, aposta-se nos vinhos (portugueses, franceses, espanhóis, italianos e neozelandeses), cocktails clássicos e as poções mágicas (as sangrias da casa, com doses generosas e quatro variedades, para todos os palatos). Antes de sair, vale a pena ainda passar pela sala de garrafeira, onde se vendem as referências vínicas que o restaurante tem na carta, e outras.