Melting Gastronomy Summit regressa ao Mercado do Bolhão e estreia as Table Talks

Na segunda edição do evento, a acontecer no Porto, estreiam-se, a 25 e 26 de novembro, as conversas à mesa que pretendem celebrar os produtos da terra e do mar. Há também pratos e petiscos para provar.

O recém-reaberto Mercado do Bolhão é o palco da iniciativa Melting Gastronomy Summit, promovida pela Associação para a Promoção da Gastronomia, Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade (AGAVI) e com curadoria do jornalista e crítico gastronómico Ricardo Dias Felner. Acontece de 24 a 27 de novembro.

A cimeira junta 12 chefs nacionais e internacionais, que são desafiados a preparar refeições e petiscos para os participantes utilizando produtos nacionais, desde os azeites aos arrozes, e receitas tradicionais portuguesas, entre sopas, pratos de porco e de peixe. Marcam também presença produtores, jornalistas e outros investigadores ligados à área.

Como novidade surgem as Table Talks, que decorrem em dois dias, com cinco sessões em cada. Sexta-feira, 25 de novembro, dia dedicado à terra, exploram-se os temas “Sopas”, “Azeites”, “Arrozes”, “Horto” e “Porcos”, encerrando-se o dia com o debate “A Sala”, sobre o serviço na restauração, com o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Já no sábado 26, dia do mar, acontecem os debates “A Arte da Grelha”, “Conservas de Pescado”, “Tripas de Peixe e Maturação”, “Cozinhar para a Sustentabilidade” e “Sopa de Peixe”.

No dia de arranque, 24 de novembro, quinta-feira, decorre o jantar Ideias à Prova, que reúne o chef Marco Gomes, o enólogo Luís Sottomayor, e Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto. Como é referido em nota de imprensa, o mote da refeição é “parar e pensar à mesa”. Domingo, dia 27, acontece também o almoço Festa da Partilha, com tripas à moda do Porto interpretadas pelo chef Hélio Loureiro.

António de Souza-Cardoso, presidente da AGAVI, refere também em nota de imprensa que o objetivo passa por “aproximar produtores, investigadores, chefs, docentes, enólogos, gastrónomos e curiosos e, com eles, criar uma experiência que prevaleça e lançar temas que possam ser trabalhados pela área”.

As Melting Table Talks decorrem na galeria central do Mercado do Bolhão e os bilhetes podem ser adquiridos através do site da iniciativa, em versão diária, com opções de lugar central (80 euros) e lateral (50 euros). Para os dois dias o valor do passe é de 120 euros e 75 euros, respetivamente.