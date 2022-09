Pizzaria Famiglia, em Leça do Balio, renova carta no quinto aniversário

A Pizzaria Famiglia, em leça do Balio (Matosinhos), assinala cinco anos com ampla renovação da carta.

Alinhada no comboio de empresas que preenche a Lionesa, em Leça do Balio, a Pizzaria Famiglia cumpre cinco anos em novembro. No início de 2022, passado o pior de uma pandemia que reduziu a atividade aos serviços mínimos, entrou-se num novo capítulo gravado em papel: o menu passou a ter a forma física de um jornal, que apresenta novas edições a cada mudança da carta. A ideia do jornal é assunto de família, aludindo ao passado de ardina do pai de Diogo Martins, sócio-gerente da pizaria e o homem que mete as mãos na massa e nas ideias.

O novo menu-jornal chegou com setembro e, segundo Diogo Martins, é prova de um “registo menos seguro”. De experiências feitas com prazer e seguindo a premissa de que “menos é mais”. Essas aventuras tomaram conta da carta, que da encarnação anterior manteve pouco mais do que as pizas clássicas – na Famiglia as pizas, cuidadas pela chef e pizzaiolla Inês Pereira, seguem a tradição romana, massa fina e crocante.

Com uma combinação de matérias-primas chegadas de Itália e produtos alinhados com a sazonalidade, encontram-se no menu coisas como manteiga de nduja (uma salsicha da Calábria) e húmus de beterraba no couvert. Entradas quentes como cogumelos eryngii salteados com espinafres, compota de cebola e gema de ovo flamejada; e frias como carpaccio de novilho com lascas de parmesão, rúcula, alcaparras e raspas de limão. Massas como fettuccine Amalfitana, com camarão, camarão tigre, pinças de lavagante, corvina, tomate cherry e caldo de marisco. Risotos como o de figo e gorgonzola com peito de pato, que tem amplo potencial para se tornar uma estrela da companhia. E sobremesas como a torta de laranja e mascarpone, rodeada de salada de citrinos e sorvete de limão. A carta de vinhos passeia por vários territórios mas preza sobretudo o Alentejo – o Encosta das Perdizes Reserva Tinto 2019 é uma escolha mais do que fiável.

De resto, mantém-se a aposta numa ideia de restaurante de conforto e para toda a família, com duas salas principais e uma privada (lotação até 14 pessoas), mais esplanada.