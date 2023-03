Marlene Vieira volta à TV com as receitas de pratos da sua vida

Em "Cozinha de Chef", novo programa de receitas que se estreia a 20 de março no canal Casa e Cozinha, Marlene Vieira revisita alguns dos pratos que marcaram os seus 30 anos de carreira e as memórias de infância.

Depois da participação em formatos televisivos como “Chefs Academy” e “Masterchef Portugal”, no papel de jurada, Marlene Vieira está de regresso ao pequeno ecrã, desta vez a solo e numa dinâmica diferente. “Cozinha de Chef” é o novo programa de receitas e dicas do canal Casa e Cozinha, com estreia marcada para 20 de março. Na primeira temporada, que soma onze episódios, a chef responsável pelos restaurantes lisboetas Zunzum Gastrobar e Marlene, vai abrir as portas da sua cozinha – literalmente, já que o formato foi gravado na cozinha do restaurante de fine dining que abriu há quase um ano em Santa Apolónia – para partilhar as receitas de alguns dos pratos que marcaram o seu percurso e outras, associadas a memórias.

Em cada um dos onze episódios (exibidos de segunda a sexta-feira, pelas 20h30), são partilhadas duas receitas. Na estreia, dia 20, o lombo de bacalhau com creme de caldo verde e a francesinha de bife de atum são os pratos escolhidos pela chef. Um arranque especial, já que a própria assume que só o cheiro da couve-galega a transporta para a cozinha da sua avó. “Isto foi feito com todo o carinho. Foi abrir as portas ao meu receituário. A sensação que tenho é que há mesmo uma passagem de testemunho para as pessoas lá em casa e uma partilha muito grande daquilo que é a cozinha portuguesa e também muito daquilo que é a minha história de vida”, explica Marlene Vieira, que descreve este novo programa como uma “retrospetiva”, uma “conexão com estes 30 anos de carreira, de uma vida dedicada à profissão”.

Daí para a frente, até ao final da primeira temporada, dá-se lugar a propostas como arroz cremoso de cogumelos; rosbife de vitela à Mirandesa; cuscos de Vinhais com vitela, cogumelos e castanhas; cabidela de pato; creme de ervilhas com ovo a baixa temperatura; carabineiro com migas de tinta de choco e algas (a piscar o olho ao antigo Avenue, o seu primeiro restaurante que abriu em Lisboa); canelones com queijo fresco e sálvia; pera rocha do Oeste recheada com rabo de boi (um acenar à passagem da chef por Torres Vedras, no então hotel Westin Campo Real); petit gâteau de chocolate negro (uma sobremesa que nos leva para os tempos de Marlene na cozinha do Sheraton Porto) ou pastel de nata, por exemplo.

Além das receitas, cada episódio do novo formato de TV contará com três rubricas. “Os Pequenos Grandes Truques” é o espaço onde Marlene Vieira partilha dicas, conselhos e curiosidades sobre ingredientes ou técnicas. Já “O conselho do sommelier”, terá Gabriela Marques, a sommelier do restaurante Marlene, a apresentar dicas de vinhos para os pratos confecionados no programa. Já a rubrica “As Dicas da Chef” é o momento em que a anfitriã responde às dúvidas e perguntas dos espectadores, colocadas nas redes sociais do canal.

“Começamos 2023 a reforçar a nossa aposta em produções originais protagonizadas pelo melhor talento português. Estamos muito orgulhosos de ter a chef Marlene connosco que, num ato de generosidade único, abre as portas da sua Cozinha de Chef, partilhando com todos os portugueses muitas receitas que têm marcado o seu percurso, de forma a serem replicados por qualquer pessoa na sua casa. O resultado é imperdível”, explica Diogo Alexandre, diretor do canal Casa e Cozinha.