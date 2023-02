Maria Chocolate, a casa de Gaia que dá palco aos sabores nacionais

Marca com fábrica e showroom em Serzedo, Vila Nova de Gaia, dá destaque aos produtos nacionais, do vinho do Porto à amêndoa de Vila Flor.

Foi quando a mãe de Camila Monteiro se mudou do Brasil para Portugal que ela e o marido Fernando se começaram a interessar pelo universo dos chocolates. “Ela sempre gostou de fazer doces e eu sempre gostei de cozinha. Quando alguém ia lá a casa a minha sogra fazia brigadeiros. Mas começou a ser mais do mesmo e eu sugeri introduzir produtos portugueses nas receitas, como vinho do Porto ou Licor Beirão”, diz Fernando, à frente, com a mulher, da marca Maria Chocolate, já com 11 anos.

“Ela é a Maria, eu sou o chocolate”, afirma a brincar o chocolateiro, que vem aprimorando o talento que descobriu. A Maria Chocolate “nasceu no fundo do quintal. No segundo ano, montamos uma pequena unidade fabril perto de casa e depois, durante a pandemia, viemos para aqui. Já tínhamos o espaço, mas tivemos de acelerar o processo”, conta Fernando.

O chocolate que utilizam é uma mistura de favas de cacau, que são transformadas em chocolate na Bélgica. “Mas podia vir de outros países”, diz, pois “o nosso diferencial é a mistura que fazemos com os sabores portugueses”. Parcerias não faltam. Trabalham com marcas como a Porto Cruz, utilizando o seu vinho para criar bombons, assim como o gin Ventozelo e o uísque Cutty Sark, distribuído pela mesma empresa. “Temos uma gama de vários chocolates em que a base é o produto 100% português.” Exemplos: cereja do Fundão, ginja, frutos secos. Também têm uma linha de chocolates com especiarias e um bombom que enche o casal de orgulho: bombom de pastel de nata. “Demoramos um ano para chegar à receita final”, diz Camila. “Valeu a pena ir experimentando.”

Há dois anos, Fernando criou uma caixa de autor com chocolates pintados por ele manualmente. Um regalo para os olhos e para a boca. No showroom do ateliê é possível comprar esta caixa edição especial e outros produtos. Também vendem aqui bombons à unidade. Fernando faz igualmente diversos eventos, como o Chef Kids by Maria Chocolate, em que vai às escolas orientar oficinas com crianças.