Mais uma Amorino com gelados em forma de flor no Porto

À saída desta quarta loja Amorino da cidade, pode-se fotografar o gelado com a Torre dos Clérigos como fundo e conseguir a imagem perfeita para as redes sociais.



Da carta de gelados com sabores do mundo sobressaem os de chocolate: Inimitável (creme de chocolate e avelãs da Itália), Chocolate Amorino e a opção vegana, Chocolate Bio (sem leite e cacau do Sul da América); de Pisctáchio Mawardi (do Médio Oriente) e o de Amarena (cereja da Turquia). Os formatos possíveis são o copo (desde o pequeno ao de partilhar) ou o famoso cone em forma de flor (do pequeno ao grande ou de chocolate). A escolha dos sabores é ilimitada e conta com algumas novidades sazonais.

E porque a Amorino não se faz só de gelados, há ainda crepes e waffles com sabores e preços variados a partir dos 3,20 euros; chás biológicos entre os quais chá preto e verde, bem como tisanas e de frutos vermelhos pelo mesmo preço; e também bebidas de gelado como o afogado de café e o espresso frapé, desde 5 euros.

Com a chegada do frio, pode aquecer o espírito com a segunda estrela Amorino, o chocolate quente. Há dez sabores à escolha. Os mais populares são os de chocolate puro, de leite e/ou branco, gianduza, azteca (pimenta capsicum) e de laranja e canela.

A cereja no topo do bolo, ou melhor no topo de qualquer oferta da marca, são os macarons que se diferenciam dos clássicos biscoitos franceses por serem recheados com o gelado da marca, que os torna mais frescos. São a sua assinatura e podem ser comprados à parte.

Pedro Soares Pinto, responsável pela Amorino no Porto, conta que quer trazer dinâmica à rua com sessões para crianças durante o dia e DJ à tarde. O espaço, embora pequeno, com dez lugares sentados, permite que os turistas e os locais possam fazer uma pausa, disponibilizando igualmente serviço de take away.