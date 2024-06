Madrasta: nasceu um novo camaleão no Jardim Municipal de Paço de Arcos

O novo restaurante e bar do Grupo Non Basta junta vista para o mar e rooftop panorâmico. Das refeições longas às curtas ou apenas para beber um copo, a carta é eclética, adaptando-se às várias horas do dia.

De um lado, uma sala veranil e arejada, com farta luz natural e dominada pelo azul-marinho, combina com a vista que a acompanha, o mar e a Praia Velha. Do outro, uma sala mais ligada ao inverno, acolhedora e com tons térreos, rima com as cores do Jardim Municipal de Paço de Arcos, onde se insere. Ao baralho junta-se uma ampla esplanada e um rooftop panorâmico. Transversal aos espaços é a cozinha mediterrânica que se serve no Madrasta, o novo restaurante que junta uma oferta camaleónica e democrática, pronta a servir o dia inteiro, já que não encerra entre refeições.

O benjamim do Grupo Non Basta – irmão mais novo de casas como Pasta Non Basta, Memória, Província e Margarida – veio dar nova vida a um edifício dos anos 1950, mantendo parte da sua traça. No seio deste pulmão verde, há espaço para refeições longas ou curtas, petiscos ou apenas para beber um copo. “A ideia é não estarmos agarrados a qualquer conceito rígido”, explica Mário Cardeira, chef-executivo do grupo, aqui apoiado pelo chef residente Sérgio Carola.

Nos petiscos, há clássicos e reinvenções, das amêijoas à Bulhão Pato aos ovos rotos trufados com presunto 100% bolota, ovos em tomatada, tempura de vegetais, cachorro de lavagante com maionese de chipotle, carpaccio de polvo, pastéis de massa tenra de camarão e choco, ou pregos e pica-pau do lombo. A inspiração italiana serve-se em em panuzzo, sandes aberta com massa de piza; em massas como a lasanha de costela mendinha, os ravioli de romesco com burrata e lavagante; ou as treze pizas de fermentação lenta com rebordo de massa arejada.

Há espaço ainda para os arrozes, como o de limão com peixe do dia e amêijoa ou o cremoso de lavagante, e outras propostas como o bitoque vegetariano de cogumelos; tataki de atum; bacalhau confitado; e as costeletas de borrego na grelha com molho de hortelã e grelos salteados. E por falar em verdes, importa referir que o grupo tem a sua própria horta, em parceria com a Semear, associação que promove a inclusão social de miúdos e graúdos com dificuldade intelectual e de desenvolvimento.

O bolo de chocolate com três texturas e o crème brulée de laranja com gelado de baunilha são algumas das opções nos doces. A versatilidade, de resto, estende-se à zona de bar, que reúne mais de 70 referências vínicas, cocktails clássicos e de autor, além de um leque variado de vermutes, para refrescar a chegada dos dias quentes.