Maat Café & Kitchen aquece inverno com produtos da época (e vista para o Tejo)

Marmelo, cogumelos, abóbora, trufa e frutos secos estão entre os produtos que o chef Natanael Silva utiliza nos novos pratos do restaurante maat Café & Kitchen, em Belém.

Inspirado pelos produtos de outono-inverno, o chef executivo do grupo Mercantina criou 15 novos pratos para a carta do restaurante maat Café & Kitchen, integrado no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, na zona ribeirinha de Belém. Natanael Silva não mudou o rumo gastronómico do restaurante, mas decidiu usar também alguns “produtos menos comuns”, procurando dar-lhes o merecido “brilho” à mesa.

Nas entradas, pensadas em doses para partilhar, entraram texturas de parmesão – flan, creme e crocante – com emulsão de trufa, cherovia, beterraba em sushi su e raspa de gema curada em parmesão; e cannelloni de massa árabe com terrine de porco, compota de marmelo, cogumelos glaceados e vinagrete de salsa e maçã, a par de outras duas criações que preparam bem o estômago para os principais.

Nestes, o destaque vai para os bem recheados tortelloni com creme de sapateira, tomate coração de boi e katsuobushi (mistura de especiarias); e para o risotto nero com lulas baby e trilogia de tomate com cremoso de bisque de marisco. Nas carnes, entraram carré de borrego com legumes salteados com ras a la nut, babaganoush com especiarias e molho raita; e lombo de vitela com miga de alheira e legumes.

A carta guarda ainda duas opções de peixe: corvina com arroz de bivalves e alga wakame e lúcio com batata violeta, pak choi, creme de cebola e açafrão e espargos em massa kadaif. As sobremesas seguem a mesma linha de consistência, valendo a pena provar a tarte basca com queijo da Serra, redução de moscatel e praliné de frutos secos; e o mil-folhas de chocolate branco e maracujá com várias texturas.