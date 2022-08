Loulé: comer, beber e dançar à beira da piscina, no SOLE Pool Club

Do sushi ao hip-hop vai um pequeno passo: em Almancil, o SOLE Pool Club procura atrair um público jovem adepto dos finais de tarde com DJ e piscina, ao estilo dos clubes de Marbella, num cenário rodeado de pinheiros-mansos.

“Não há sítio em Portugal que represente mais o sol que o Algarve, daí termos apostado neste conceito que já existe em alguns dos principais destinos de praia e festa do mundo, adaptando-o, com um espaço clean e minimalista que se destaca pela piscina, palmeiras e ambiente”, explica João Relógio, fundador da produtora de eventos Swag On e co-proprietário do SOLE Pool Club, em Almancil.

João Relógio, Telmo Maria, João Pedro Pedrosa e Paulo Freitas são os rostos por detrás deste espaço de diversão diurna e noturna situado entre Vilamoura, Quinta do Lago e Vale do Lobo, e depositam nele as suas várias experiências profissionais. A começar por João Pedro Pedrosa, chef do conhecido restaurante IBO Café, no Cais do Sodré, em Lisboa, que assina o menu da piscina e do restaurante interior.





Quer seja nos nichos privados ou nas camas em roda da piscina, é possível pedir saladas (destaque para a de melancia com queijo feta, cebola roxa e manjericão), húmus, guacamole e asas de frango para partilhar, por exemplo; e hambúrgueres, tacos e baos com sabores mais asiáticos. A carta de sushi vai do clássico tártaro de salmão às guiozas e inclui temakis, nigiri, gunkans, hot rolls e uramakis à peça.

Enquanto os clientes se refrescam na piscina (há balneários e toalhas), o chef João Pedro Pedrosa prepara alguns dos pratos do restaurante interior, que serve jantares a partir das 19 horas. Na carta, que descreve como “versátil” e equilibrada entre sabores nacionais e internacionais, há saladas, cortes de carnes americanas (tomahawk, chuletón), massas, pratos algarvios, bacalhau e caris, uma das suas especialidades.

O SOLE Pool Club prevê funcionar pelo menos até 4 de setembro, com curadoria musical a cargo de vários produtores, como o Sambinha Bom, Swag On, C’est La Vie e Tribo. A zona de piscina encerra às 22 horas, mas a festa prolonga-se até às duas, seja ao som de hip-hop ou house, num espaço também interior.