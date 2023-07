Lodge Pops da Churchill’s regressam com música, comida e vinho sobre o Douro

O evento pop-up volta este sábado ao jardim das caves da Churchill’s, em Gaia, em parceria com o restaurante Mirone.

O segundo Lodge Pops deste verão acontece este sábado, dia 29 de julho, no 1982 Bar das caves da Churchill’s, em Vila Nova de Gaia, e junta os vinhos da casa com música, comida e uma vista privilegiada sobre o rio Douro.

O pop-up de julho conta com a parceria do restaurante Mirone, conhecido pelos cachorrinhos à moda do Porto, mas a ementa do dia irá incluir também uma versão vegetariana do famoso snack, e ainda prego misto (sandes de alcatra com queijo e fiambre), sandes de presunto com queijo da serra, batatas fritas com molho especial; e para sobremesa o cheesecake de frutos vermelhos ou mousse de chocolate com laranja. Todas as propostas podem ser harmonizadas com os vinhos da Churchill’s.





O evento decorre entre as 13h e as 18h, e terá a presença do DJ Maurício Mau Mau, que “assegurará uma tarde de verão embalada por uma seleção de música eclética”, informa a organização.

O jardim da Churchill’s conta com mesas de piquenique, disponíveis para as primeiras pessoas que chegam e tolhas para os que preferem desfrutar da refeição sentados na relva, enquanto apreciam a vista sobre o Douro.

Os Lodge Pops regressam no último sábado dos meses de agosto e setembro, com novas propostas.