Loco sopra sete velas e traz o chef Poul Andrias Ziska para um jantar

Depois de Henrique Sá Pessoa em janeiro, o chef nórdico junta-se a Alexandre Silva na quinta-feira 16 no restaurante lisboeta Loco.

Em comemoração dos sete anos do Loco, espaço detentor de uma estrela Michelin, estão a ser organizados jantares com convidados, uma vez por mês, até junho. Para fevereiro, Alexandre Silva, chef daquela casa localizada na Estrela, junta-se a Poul Andrias Ziska, do restaurante Koks, nas Ilhas Faroé, detentor de duas estrelas Michelin e uma estrela verde Michelin.

Segundo Alexandre Silva, “o Koks é um restaurante que está fora do alcance de grande parte dos clientes e no Loco vão poder desfrutar dos sabores inconfundíveis do Poul. […] A sua filosofia é inspiradora e vejo-o como uma referência no caminho que deve ser o de uma restauração mais sustentável e consciente”.

Situado nas Ilhas Faroé, o Koks conjuga a ancestralidade da cultura da região com técnicas mais modernas. Poul Andrias Ziska diz que “a sustentabilidade é vital numa localização remota como a nossa. Gosto de usar ingredientes saudáveis de formas emocionantes, que sejam uma surpresa tanto para os visitantes de primeira viagem como para os comensais faroenses”.

O jantar de dia 16 poderá ser apreciado pelo preço de 300 euros, com pairing incluído. O Loco pode ser encontrado na Rua dos Navegantes, 53-B, em Lisboa. Está aberto de terça a sábado, das 19 às 00.30 horas.