LOCO celebra o sétimo aniversário com sete jantares surpresa

O chef João Rodrigues (Projeto Matéria) é o convidado do chef Alexandre Silva, para o primeiro jantar comemorativo do aniversário do LOCO.

Sete jantares, distribuídos por sete meses, vão marcar o sétimo aniversário do LOCO, cujas celebrações arrancam já nesta sexta, dia 16. Para este início de celebração, o chef Alexandre Silva convidou o chef João Rodrigues para aquilo que será, sobretudo, “um encontro de amigos”, lê-se em comunicado. Imprevisibilidade, disrupção e criatividade, três dos diversos ingredientes que garantem a Estrela Michelin do LOCO há sete anos, não vão faltar nesta refeição a quatro mãos, servida, de forma simbólica, nas sete mesas do restaurante.

“O número 7 tem um significado muito especial para mim e este 7º aniversário do LOCO representa não só um ciclo de vida e de maturidade do restaurante, como também a celebração de um estilo muito próprio que quis introduzir com o LOCO desde o primeiro dia, e que visa romper com as regras, surpreender e fugir do que é confortável”, explica o chef Alexandre Silva, prosseguindo: “O LOCO representa proximidade, sem cerimónias nem protocolos. O restaurante é dinâmico, sempre com alguma coisa a acontecer à mesa, como se fosse um concerto ao vivo que, por mais que já tenhamos visto a banda a atuar, continua sempre a surpreender de alguma maneira”.

Sete anos após a abertura de portas, em dezembro de 2015, o LOCO mantém a mesma missão, com uma cozinha de autor renovada a cada micro-estação, respeitando os ciclos da natureza e os seus produtos, sempre nacionais e biológicos, com uma ligação direta aos pequenos produtores.

Os jantares comemorativos vão decorrer uma vez por mês, ao longo dos próximos sete meses, sempre com momentos diferentes e que prometem surpreender os clientes, num conceito incógnito em que nada se sabe sobre o menu de degustação ou o decorrer da noite. Entre muitas surpresas, constam nomes de peso como os chefs Alex Atala e Nuno Mendes.

O valor do menu é de 150 euros, aos quais acrescem 80 euros, se se pretender harmonização vínica. As reservas devem ser feitas ligando para o número 213 095 1861, ou enviando um e-mail para [email protected]