Lisboa vai ter um novo brunch ao ritmo da Bossa Nova

O restaurante Citrus, no jardim do Lisbon Marriott Hotel, em Lisboa, estreia no final de outubro um novo formato de brunch, desta vez ritmado por êxitos brasileiros.



“Águas de Março”, “Água de Beber”, “Corcovado”, “Pela Luz de Olhos Meu”, “Garota de Ipanema” e “Chega de Saudade” estão entre os clássicos que serão interpretados em Bossa Nova pelo duo André Marques (violão) Daniela Mendes (voz), ao vivo, no novo brunch do hotel Marriott, em Lisboa. A nova oferta arranca dia 21 de outubro e ficará disponível até dia 18 de dezembro, sempre aos fins de semana, das 12h às 15h30.

Neste novo formato, o restaurante com vista para um amplo jardim com piscina “oferecerá diferentes experiências com várias estações dinâmicas em cada fim-de-semana, que podem variar entre degustações de vinhos, cafés ou chás; sumos naturais; pratos frios e quentes; variedade de saladas, queijos e estação de sobremesas”, lê-se num comunicado enviado pelo hotel de quatro estrelas do grupo Marriott.

O menu, porém, já é conhecido e promete incluir pratos como gaspacho de morangos; salmão fumado com molhos e condimentos; salada de quinoa, abacate, queijo azul, tomate cherry e coentros; salada de arroz com frutos do mar, nos pratos frios. Nos quentes, haverá creme de castanhas com tomilho; empadas de batata doce, cogumelos e espinafres; pernil de porco fumado e assado com molho de cerveja; tranche de salmão com amêndoas e alcaparras; farfalle com molho de cogumelos e omeletes.

No capítulo das sobremesas, o brunch Bossa Nova terá à disposição dos clientes brulé de abóbora; muffins de mirtilo; chocolate quente e churros; cheesecake com doce de tomate; pannacotta vegan com frutos vermelhos; fonte de chocolate branco e negro; espetadas de frutas da época e marshmallows. O valor (39 euros por adulto e 19,50 para crianças dos cinco aos 10 anos) inclui uma bebida de boas-vindas – mimosa, espumante ou vinho rosé – assim como águas, cafés, chás e sumos.