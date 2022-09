No novo Alba, no Cais do Sodré, há clássicos de brunch e cerveja artesanal

Oferecer opções para qualquer apetite e fuso-horário é uma das premissas do Alba, o novo espaço onde se come e trabalha descontraidamente no Cais do Sodré, em Lisboa.

Entrar para um brunch e ficar para jantar pode suceder, em teoria, a alguns clientes do Alba, um novo espaço aberto em julho no Cais do Sodré e cujo nome remete para a claridade que antecede o nascer do dia. Chegue-se de manhã, de tarde ou à noite, o convite é para ficar, seja a trabalhar (há tomadas elétricas e wi-fi), seja a provar a carta. Esta modifica-se ao longo do dia e vai dos clássicos de brunch a pratos mais substanciais e de partilha.

No menu os clientes encontram, por exemplo, tosta de abacate, taças de açaí e tostas, mas também opções mais completas como o english breakfast, ovos benedict com molho próprio e o Alba, que junta abacate ou ovos mexidos com cogumelos, húmus, pão pita e espinafres. “A carta foi pensada para chegar a um público diurno e dar várias opções aos grupos”, diz o gerente Rafael Favero. Daí que, às 13h, entre uma nova ementa com outro tipo de pratos.





Sanduíches, saladas, hambúrgueres e fish and chips são os protagonistas desse horário, ao lado de panquecas vistosas com sabores doces e salgados. Quem procura uma refeição de ordem mais tradicional, tem também entradas. E para beber? A aposta faz-se em cervejas artesanais, ou não tivesse este negócio nascido da cervejaria Sacarrabos, fundada há cinco anos em Sines. No balcão existem sete torneiras com estilos diferentes, como IPA e stout.

O café de especialidade (oriundo do Brasil e torrado cá) é outro dos acompanhamentos do brunch do Alba, seja servido num expresso simples, seja num capuccino. Os intolerantes ao leite de vaca podem optar por pedir bebida de aveia. Sumos naturais e cocktails como o Porn Star Martini (vodka de baunilha, maracujá e abacaxi) completam a oferta de bebidas desta cafetaria, decorada com plantas suspensas, quadros e néons coloridos.