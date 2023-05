Lisboa: Empanadas do Maxi ganham nova loja em Campo de Ourique

Empanadas argentinas com 13 sabores diferentes preenchem o balcão da nova loja marca de Maxi Jordan, na movimentada Rua Ferreira Borges, em Campo de Ourique.

Já passaram 12 anos desde que Maxi Jordan começou a vender empanadas feitas com receitas da avó, congeladas, para a restauração e similares, e por encomenda. Hoje, soma quatro moradas, desde que o balcão de Campo de Ourique se juntou ao Príncipe Real, Restelo e Amoreiras, há apenas um mês. “O bairro tem um público cosmopolita e exigente. Se funciona aqui, funciona em qualquer lado”, considera o responsável. “Fazia falta oferta deste género aqui”, acrescenta ele, como residente.

O espaço resume-se a um balcão com vitrine, que além das empanadas argentinas vende sobremesas, bebidas e alguns produtos daquele país. Existem 13 sabores: espinafre e queijo; cebola e queijo; caprese; cogumelo e queijo; ratatouille; milho e queijo (com versão vegana); fiambre e queijo; atum; frango picante; frango; vitela tucumana; vitela; e vitela picante. A tucumana é entre todas a original, pois a carne é cortada à faca e a massa fechada à mão. As restantes são seladas com o auxílio de uma máquina.

“As melhores empanadas da Argentina são as de Tucumana”, explica Maxi, de onde é natural. Aliás, é naquela província no norte do país que todos os anos se realiza o campeonato nacional de empanadas. Outros sabores já remetem para Córdoba, a muitos quilómetros de distância. Além de prontas a consumir, a loja vende o petisco congelado, bastando colocá-las no forno 15 minutos a 200 graus, antes de servir. Das 19h às 20h há uma “happy hour” de quatro unidades a 8,50 euros.