Le Jardin D’Eden: comida francesa num pátio secreto, em Campo de Ourique

Clássicos franceses, vinhos e uma esplanada aprazível compõem os atrativos deste restaurante recente, escondido numa zona tranquila do bairro de Campo de Ourique, em Lisboa.

Coberta por uma “vinha centenária” que lhe oferece sombra todo o ano, a esplanada do Le Jardin D’ Eden é o lugar onde qualquer cliente deseja sentar-se, seja para um pequeno-almoço, um chá da tarde, almoço ou jantar. O horário alargado é uma das mais-valias deste restaurante aberto por Wilson David, a mulher Nour e o amigo Charle Le Bissonnais. Amigos desde a infância, juntaram-se para criar uma brasserie “de gama alta”, depois de regressarem de Paris em busca de outro estilo de vida.

O nome do filho mais velho de Wilson, Eden, foi eternizado no restaurante, e Charle ajudou a montar toda a operação, tendo sete anos de experiência no Hotel Costes, de cinco estrelas, em Paris. “Servimos comida com ingredientes de qualidade”, diz ele, trazendo para a mesa, como entrada, salmão marinado com blini caseiro. E há mais opções no menu: tártaro de atum e abacate ligeiramente picante; foie gras com chutney caseiro; carpaccio de cogumelos com parmesão e rúcula; entre outros.

Da cozinha do chef – que trabalhou em Cannes e também naquele hotel parisiense – saem, de principais, tártaro de vaca cortado à faca com batata-frita; bacalhau fresco com molho tom yam e arroz de coco; e um muito pedido supremo de frango com molho de cogumelo mourille e puré de batata, entre muitas outras opções. Para beber há cocktails, mas vale a pena olhar para a carta de vinhos com cerca de 20 referências – a maioria francesas. O clássico crème brulée encerra de forma doce.