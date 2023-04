Latte art e lanches gulosos no Monlou, em Aveiro

Liliana e Sérgio abriram o Monlou há quase uma década, inspirados pelas coffee houses que frequentavam nas suas viagens. Agora mudaram-se para um espaço maior, mas com a oferta de sempre.

O Monlou encontrou nova morada num lugar airoso, envidraçado e animado com plantas, bem mais amplo que o saudoso Biblioteca Bar, onde esteve instalado quase sete anos. “Era o bar mais antigo da cidade”, lembra Sérgio Monteiro, “mas precisávamos de algo maior”.

Há dez anos, Sérgio e a mulher, Liliana Lourenço, decidiram trazer para a Aveiro o tipo de cafetaria que frequentavam nas suas viagens. “Não havia nada deste género aqui, com este conceito de coffee house. Foi uma ideia um bocado louca, não tinhamos experiência, mas abrimos, porque realmente gostamos disto e isso reflete-se no serviço”, conta Sérgio. Na altura, até fez um curso de barista, e aventurou-se na latte art. “Os primeiros eram horríveis”, admite. Mas a prática deu frutos e agora não há bebida quente de café e leite que não venha para a mesa com um bonito desenho no topo.





De imagem refrescada, o Monlou – o nome é uma fusão dos apelidos de ambos – mantém a clientela, que o procura para pequenos-almoços reforçados, almoços leves e principalmente lanches gulosos. A oferta é a de sempre, com a introdução ocasional de novidades. “Nós servimos a Aveiro aquilo que Aveiro diz que gosta”, resume Sérgio.





Da cozinha saem panquecas, bowls de açaí ou iogurte e uma seleção sucinta de salgados: tostas, baguetes e saladas. Na montra, entre as cookies de chocolate e os muffins de diversos sabores (que vão mudando consoante a época do ano) há um pastel que se destaca: o rolo de canela, de massa fofa e recheio aveludado. “É o único produto reposto durante o dia. Fazemos três ou quatro fornadas e há quem venha de propósito buscar”, diz o barista. Servido sempre morno, acompanhado por um cappuccino, ou um iced latte no verão, é digno da fama e vale por si só a viagem.