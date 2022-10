Jantares “A La Mesa” voltam a ocupar as Caves Cockburn’s

Segunda edição da iniciativa decorre dias 4 e 5 de novembro e combina tradição do vinho do Porto com as gastronomias argentina, brasileira e japonesa.

As propostas argentinas, servidas nas Caves Cockburn’s – da Symington Family Estates –, em Vila Nova de Gaia, estarão a cargo do chef do Belos Aires, Mauricio Ghiglione. E a Argentina encontra-se, na primeira noite, com o Brasil, sendo Rafaela Louzada, do restaurante Gruta, a chef convidada.

Já no dia 5, a acompanhar o chef Mauricio, estará Ruy Leão, da Shiko – Tasca Japonesa, a trazer as suas influências ao lodge da Cockburn’s. Os jantares incluem um momento inicial em que serão servidos os aperitivos e o couvert. De seguida, já na mesa, os comensais poderão degustar um menu em quatro momentos. Os vários pratos serão cozinhados numa fogueira ao ar livre, contando com acompanhamento dos vinhos da Cockburn’s e da família Symington.

A iniciativa está limitada a 50 participantes e tem o custo de 60 euros, estando os bilhetes disponíveis na plataforma Eventbrite (alamesa.eventbrite.pt). A entrada para o evento pode ser feita através da Rua de Serpa Pinto 346, Vila Nova de Gaia.

As Caves da Cockburn’s possuem um local para estacionamento gratuito.