Oleksander Vock, o chef ucraniano que encontrou paz e inspiração a fazer brunches

Oleksander Vock está há cerca de sete anos em Portugal, onde escolheu ficar, a pedido dos pais e apesar da guerra. Sereno, afirma que o trabalho como chef no JAC Brunch & Concept Store o ajuda a lidar com a situação angustiante, e elogia Lisboa, que o acolheu.

Oleksander Vock termina a montagem de uma tosta de cogumelos momentos antes de se sentar à conversa com a “Evasões” no JAC Brunch & Concept Store, entre o Príncipe Real e o Bairro Alto. Tem 32 anos, reside há “seis ou sete” em Portugal e confessa que o trabalho o ajuda a lidar melhor com a situação da guerra na Ucrânia, onde os seus pais, ambos de 56 anos, permanecem: a mãe, numa cidade no centro do país, “bastante protegida” dos ataques; e o pai, num dos terrenos de combate.

“Quando a guerra começou estive muito próximo de regressar a casa, mas os meus pais disseram-me para não ir. Pensei muito sobre essa decisão. A minha mãe quis ficar lá, onde tem a sua própria vida. A zona central da Ucrânia é bastante segura. Eles ouvem alguns alarmes [de ataques aéreos], ficam sem eletricidade algumas horas por dia, mas não querem mudar”, conta o chef natural de Chornobai, cidade com 50 mil habitantes. Olek mantém contacto regular com eles, por via telefónica.

“Gosto de ouvir a voz da minha mãe. Ao meu pai envio mensagens escritas porque nem sempre tem rede, consoante as posições em que está”, conta. “Ele foi para a guerra como voluntário na primeira semana e conta-me algumas histórias. Uma vez um rocket caiu muito próximo dele e de um amigo, mas não explodiu. Esta guerra é enorme, morre imensa gente todos os dias e é uma tragédia, sem dúvida”. Portugal, portanto, dá-lhe paz, foco no trabalho e proximidade com o apaziguador oceano.

Foi isso que em parte o motivou a mudar-se, depois de ter visitado a Nazaré com a mulher e um amigo ucraniano. “Fomos comprar comida e bebida, descemos a arriba e ficámos sentados a ver o mar, em silêncio. Foi mágico”, enfatiza Oleksander. Hoje, vive em Alfama e diz que andar pelas ruas da cidade depois do trabalho o inspira na rotina como chef do JAC Brunch & Concept Store. Com base em produtos sazonais, dá forma a um menu de panquecas, bowls, sopas, pratos, saladas e sobremesas.

Das opções para todos os gostos destacam-se, por exemplo, a tosta de dois tipos de salmão marinado com labneh e torradas, e a panqueca velvet. A apreciação dos clientes tem sido mais do que positiva – conta ainda -, a ponto de já ter sido elogiado por uma cliente emocionada com o que comia. À frente do negócio estão os irmãos João e Caetano Carvalho e António Falcão e Cunha, visivelmente satisfeitos com o contributo diário de Oleksander Vock. Já dizia o velho ditado: a união faz a força.