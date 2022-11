Já são conhecidos os vencedores do Concurso Queijos de Portugal 2022

Com a estreia da nova categoria de culturas de superfície, a competição contou com 23 provas. Para cada uma delas foi eleito um vencedor e atribuídas duas menções honrosas.

Na 13.ª edição do Concurso Queijos de Portugal, realizado pela Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios, marcaram presença a 13 e 14 de outubro, em Tondela, 182 queijos de norte a sul do país e ilhas. Cada entidade teve a possibilidade de apresentar um queijo por categoria.

Entre os melhores queijos nacionais, eleitos de acordo com provas cegas por jurados dos setores queijeiro, da distribuição, industrial e da gastronomia, além de membros de organismos de controlo e certificação, de instituições de ensino e comunicação social, estão os requeijões Lactifeita (de vaca), o Queijaria Sapata (ovelha), o Lactosabores (cabra) e o Prado da Sicó (mistura).

Nos queijos frescos venceram o Lactifeita (vaca), novamente; o Lactinovo (cabra); o Flor da Serra (mistura); e o Atabafado da Queijaria Guilherme.

Conquistaram ainda o pódio nas restantes categorias o Valformoso em bola (queijo flamengo); o velho São Miguel (Ilha); uma vez mais o Valformoso, mas de ervas e alho (para barrar); o Paiva de pimenta preta (novos sabores); e o requeijão de mistura com doce de abóbora da Herdade da Maia (novos sabores frescos). Na categoria em estreia, de queijo com culturas de superfície, venceu o Ilha dos Mistérios, da Cooperativa Leite de Montanha.

Relativamente aos queijos de cura normal, destacaram-se o amanteigado de vaca Nova Açores, o Estrela do Pastor de ovelha, o Quinta do Olival de cabra e o da Queijeira do Rabaçal de mistura. Por sua vez, na cura prolongada saíram vitoriosos o Queijo do Campo (vaca); o Serramonde (ovelha) e o Três Igrejas (mistura), ambos dos Queijos de Santiago; e ainda o Quinta dos Moinhos Novos (cabra).