Ílhavo põe na mesa o que sai da ria no festival Vamos aos Cricos!

Festival gastronómico concentra as atenções nos produtos da ria, tratados e manuseados por quem os sabe cozinhar. De 6 a 30 de abril, há menus especiais em restaurantes, bares e snacks do concelho.

O crico (ou melhor, o berbigão), o mexilhão, a navalha (ou longueirão), a amêijoa, o choco e a ostra. Estas são as estrelas da festa, ou seja, os protagonistas do Vamos aos Cricos! – Festival Gastronómico de Produtos da Ria. Como o próprio nome indica, o que sai da ria é iguaria de destaque. A estreia deste momento gastronómico começa quinta-feira, 6 de abril, e estende-se até ao fim do mês, dia 30.

Os bivalves da ria de Aveiro, ex-libris da gastronomia da região, com características e propriedades únicas, intensos no sabor, são colocados à mesa em restaurantes, bares e snacks de Ílhavo. Os menus estão definidos. A Marisqueira Costa Nova tem choco frito, amêijoas à espanhola, pote à marinheiro e arroz de marisco. A Canastra do Fidalgo apresenta ostras da ria, amêijoas à Bulhão Pato e choco loco na ementa feita para a ocasião. O Gafanhoto tem quatro ostras da ria ao natural, berbigão e longueirão da ria e ainda choco frito às tiras com arroz de tomate (está fechado, de férias, de 9 a 17 de abril).

Sopa de peixe e bivalves, amêijoa com pimentos e coentros, arroz de berbigão e amêijoa são as propostas do restaurante Estrela do Mar. Na Marisqueira da Barra, há cataplana de tamboril e longueirão, amêijoas e ostras da ria neste menu especial do festival. Na Taberna Nobe, a ementa é feita com açorda de berbigão e salicórnia da ria, arroz de longueirão à Bulhão Pato, feijoada de choco com algas da ria. O Sétimo Beach Club alarga as sugestões com sopa de peixe com algas da ria, lula frita com arroz de berbigão e amêijoa à Bulhão Pato.

Há mais pratos nesta estreia. O Adhoc’as Bar tem burrié da ria, amêijoa da ria e feijoada de choco. Todos os espaços têm as suas especialidades de produtos da ria e do mar, e outras propostas, além dos menus especiais feitos a preceito para o festival organizado pela Câmara de Ílhavo com o apoio da APARA – Associação de Pesca Artesanal da Ria de Aveiro. Uma forma de promover a gastronomia local, estimular a economia da região, abrir o apetite e satisfazer o consumo de bivalves que nascem e crescem na ria.