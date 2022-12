Hotéis a Norte celebram Natal e Ano Novo com programas especiais

No Porto, em Gaia ou em Matosinhos, há hotéis com menus especialmente desenhados para a ceia de Natal, para o almoço (ou brunch) do dia seguinte, e para a passagem do ano.

Casa da Companhia

O recente boutique-hotel de cinco estrelas, na Rua das Flores, apresenta programas de Natal e de Ano Novo repletos de sabores sofisticados e animação musical. A Ceia de Natal começa às 19h com um Welcome Drink, seguido, a partir das 19h30 e até às 24h, do jantar, que inclui amuse-bouche, prato de peixe, prato de carne, e doces. O preço por adulto é de 135 euros, (67,50 euros por criança, dos 6 aos 12 e gratuito para crianças até aos 5 anos), com bebidas incluídas. No dia 25, das 12h30 e às 16h, acontece o Brunch de Natal. As propostas incluem uma seleção de padaria e pastelaria, variedade de queijos, charcutaria, salgados e saladas compostas, pratos de peixe, de carne e um de massa. Sobremesas, bolos e tortas rematam o repasto. O programa de Natal terá música jazz pela voz de Felipe Vargas (dia 24) e bossa nova com Paulo Silva Melo (dia 25). O preço por adulto é de 85 euros, (42,50 euros por criança, dos 6 aos 12 e gratuito para crianças até aos 5 anos), com bebidas incluídas. Em ambos os dias, para os mais novos, estará disponível o menu infantil.

O programa de passagem de ano é inspirado nos loucos anos 20 e contará com a animação da Royal Band (dia 31) e com Bossa Nova através da atuação de Ana Luísa Marques e Miguel Pedrosa (dia 1). O último jantar do ano arranca às 19h30, e inclui um amuse bouche, prato de peixe e prato de carne. Sob consulta, fornecem-se opções vegan e infantil. À meia-noite, há champanhe e passas para todos, e ceia, cerca de uma hora depois. O preço por adulto é de 290 euros, (145 euros por criança, dos 6 aos 12 e gratuito para crianças até aos 5 anos), com bebidas incluídas. O dia 1 de janeiro está reservado para o Brunch de Ano Novo, com propostas em linhas com as do Brunch de Natal. O preço por adulto é de 85 euros, (42,50 euros por criança, dos 6 aos 12 e gratuito para crianças até aos 5 anos), bebidas incluídas.

Hotel Infante Sagres





Será na majestosa sala D. Filipa que terá lugar a ceia de Natal, desenhada pelo chef Tiago Matos, e que inclui uma bebida de boas-vindas, entradas, seleção de mariscos, pratos de peixe e de carne, buffet de sobremesas tradicionais, seleção de queijos e fruta. O valor é de 120 euros por pessoa, e inclui harmonização vínica. No dia seguinte, o Vogue Café Porto preparar um brunch natalício, entre pratos frios, quentes, de peixe e marisco, de carne e doces. A refeição custa 60 euros por pessoa, sem bebida. Durante todo o mês de dezembro há ainda uma estação de vinho quente com especiarias e uma referência exclusiva na carta de bebidas: Eggnog Cocktail. As reservas devem ser efetuadas através do e-mail [email protected]

InterContinental – Palácio das Cardosas

O restaurante Astória, instalado no hotel InterContinental – Palácio das Cardosas, a dois passos da árvore de Natal gigante, na Avenida dos Aliados, já apresentou os programas de Natal e de Ano Novo. A ceia de Natal inclui entradas, pratos principais, buffet típico da quadra, seleção de queijos e fruta laminada, e fica por 150 euros por pessoa, com bebidas. No dia seguinte, põe-se a mesa para o brunch de Natal. Um momento mais descontraído, mas igualmente rico em comida, com pão, charcutaria, salgados, saladas, sanduíches, estação de mariscos, pratos quentes e muitos doces. O valor é de 70 euros por pessoa, sem bebidas.

Pouco depois, entra em cena o menu de Ano Novo. No dia 31, o jantar contempla um cocktail de assinatura e seis pratos, de marisco, de peixe, de carne e um doce. O valor é de 350 euros por pessoa, com bebidas. No dia seguinte serve-se o brunch de Ano Novo, com pão, charcutaria e salgados, saladas, sanduíches, estação de mariscos, quentes, doces e frutas. Esta refeição tem o preço de 70 euros por pessoa, sem bebidas.

Boeira Garden Hotel

“Uma Mágica Ceia de Natal” é a proposta do Boeira Garden Hotel Porto Gaia, Curio Collection by Hilton para as famílias que pretendem passar a véspera de Natal no conforto de um hotel cinco estrelas. A ceia de Natal vai contemplar um caldo para entrada, pratos de carne e de peixe, e buffet de sobremesas, com doçaria e fruta. O jantar inclui bebidas, e há a possibilidade de se escolher um menu completamente vegetariano. O valor é de 85 euros por pessoa. Já no dia 25, o Boeira Garden Hotel procurou elaborar um almoço de Natal mais descontraído, em formato buffet, mas que não esquece pratos que estão, anualmente, em todas as mesas, como a roupa velha, o cabrito assado e o peru recheado. O menu inclui ainda uma vasta seleção de saladas, entradas frias, pratos quentes e buffet de sobremesas. O valor por pessoa é de 65 euros e inclui uma seleção de bebidas.

A viragem do ano faz-se com um programa especial, a partir das 19h30, com um bebida de boas-vindas, música ao vivo e jantar. O menu, elaborado pelo chef Bruno Drumonde, contempla dois pratos principais, havendo a possibilidade de pedir um menu vegetariano. Todos os menus contemplam entradas, bebidas e sobremesa. A chegada de 2023 será celebrada à meia-noite com espumante no último piso e a festa irá prolongar-se até às 04h com DJ. Toda a experiência tem um valor total de 215 euros por pessoa. Para primeiro dia do ano, o Boeira Garden tem previsto um almoço, em regime buffet, que apresenta diversas saladas, pratos frios e pratos quentes, seleção de sobremesas e bebidas. O valor por pessoa é de 65 euros. Todos os menus de Natal e Ano Novo, incluindo a experiência de fim de ano, apresentam preços especiais para as crianças. As reserva podem ser feitas através do e-mail [email protected]

Holiday Inn Porto Gaia

É num ambiente familiar que se celebra o Natal no hotel Holiday Inn, em Vila Nova de Gaia. Para o dia 24, o jantar é composto por uma vasta seleção de entradas, sopa, pratos quentes de peixe, carne e vegetariano, e sobremesas natalícias. Já no dia 25, para almoço, o hotel apresenta sopa, roupa velha e cabrito assado, e uma opção vegetariana, de fusilli gratinado com ratatouille de legumes. A refeição termina com os doces tradicionais da época. O preço é de 75 euros por pessoa, sem bebidas, e as reservas podem ser feitas através do e-mail [email protected] ou por telefone 223 747 500.

Four Points by Sheraton

Na Rua Sousa Aroso, em Matosinhos, o recente Four Points by Sheraton é o lugar ideal para quem passar as festividades próximo da praia. O programa “Natal em Família” sugere, para a véspera de Natal, um buffet, das 19h30 às 22h30, e para o dia seguinte um brunch, das 12h30 às 16h, onde não faltarão os pratos tradicionais e as especialidades natalícias. No dia 24 de dezembro, o Buffet é composto por uma ementa muito variada, com saladas, sopa, pratos de peixe e de carne, e sobremesas. O preço por pessoa é de 65 euros (32,50 euros por criança, dos 6 aos 12 e gratuito para crianças até aos 5 anos), bebidas não incluídas. No dia de Natal, o brunch será composto por uma seleção de pastelaria e padaria, entradas, saladas simples e compostas, entre outras opções. Do menu, consta ainda um prato de polvo e outro de peru, e sobremesas várias. O preço por pessoa é de 45 euros (22,50 euros por criança, dos 6 aos 12 e gratuito para crianças até aos 5 anos), bebidas incluídas (sumos naturais, água aromatizada, café e chá).

Além do programa de Natal, o Four Points também apresenta o “Jazzy”, o programa de passagem de ano, animado por um duo de jazz. Das 19h30 às 20h15, serão servidos cocktails e canapés no The Lobby Bar. Segue-se o jantar, já no restaurante, composto por pão, entradas, e pratos harmonizados por diversos vinhos. A partir das 23h, estará disponível o buffet de sobremesas

com inspiração da romaria do Senhor de Matosinhos. Para brindar, à meia-noite, serão servidos espumante e passas de uva. Das 00h30 às 01h, terá lugar a ceia, com propostas salgadas e doces. O preço por pessoa é de 120 euros (60 euros por criança, dos 6 aos 12 e gratuito para crianças até aos 5 anos), bebidas incluídas.

Em ambos os programas, o Kids Club vai ter uma animação com atividades e jogos para os mais novos, incluindo o Petit Chef Atelier onde vão aprender a confecionar e decorar bolachas de Natal.