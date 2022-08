Hangus, uma boutique de carnes premium para descobrir em Cascais

Na Hangus - Beef Boutique, em Cascais, os amantes de carne encontram tudo o que precisam para preparar uma refeição, desde a carne premium aos temperos e bebidas certas para harmonizar. Em setembro, voltam à loja as degustações.

Origens, raças e tipos de corte, como preparar a carne e qual a melhor forma de a servir consoante a ocasião – as respostas para estes e outros tópicos encontram-se na Hangus, uma boutique de carnes aberta perto do centro de Cascais, pelas mãos de Mariana Moreira e Allan Chan, de 42 anos. Três anos depois do lançamento da loja online, o casal decidiu expandir o projeto para uma segunda morada, mantendo o espaço aberto em Vilamoura, onde começaram a tomar o pulso aos clientes.

Natural de Salvador da Baía e com mais de 20 anos de carreira na área da gestão e finanças, Allan mudou-se com a família para Portugal, há quatro anos, à procura de um melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. De permeio, veio tirar um mestrado em liderança na Universidade Católica e encontrou um “bom clima”, uma “cultura semelhante” e “segurança” para criar os três filhos pequenos. No Brasil, manteve um negócio de gelados, e cá começou a sentir falta de comer boas carnes.

“Sempre tivemos o hábito de reunir amigos e família à volta da mesa para desfrutar de momentos de alegria. Um dia, em conversa, apercebemo-nos de que a carne era o elemento comum a todas as nossas melhores recordações”, conta o empresário. A comunidade de meat lovers nasceu à volta da loja online, que entrega pedidos em 24h na Grande Lisboa, e consolidou-se no espaço de Vilamoura, sempre com “carnes premium”. Em Cascais, a oferta de carnes e serviços aumentou ainda mais.





“A qualidade da carne está associada a diversos fatores, como a raça do animal, a alimentação à base de pasto, que poderá ser complementada com grãos e cereais, e os cuidados na criação do animal, respeitando o seu o ciclo de vida. De entre as raças reconhecidas na produção de carnes de alta qualidade, procuramos oferecer produtos certificados, como a aberdeen angus, a hereford e a wagyu” explica Allan. As carnes frescas são embaladas em vácuo, pois é a melhor forma de as preservar.

A Hangus vende carne de animais criados na Irlanda, Escócia, Argentina, Uruguai, EUA, Canadá, Austrália e Japão e tem, pontualmente, carne de animais criados em Portugal. Entre os cortes há acém, peito, acém-redondo (mais conhecido como entrecôte ou rib-eye, “a parte mais saborosa”), costela, vazia, lombo (“mais macio”), picanha, alcatra, maminha, fraldinha, entranha-fina, tomahawk, t-bone, chuletón e cowboy steak. Só os cortes com osso são submetidos ao processo de maturação.

Allan dispõe de uma câmara de maturação onde faz ciclos completos para cada lote de carne, e diz que alguns clientes até já fazem a maturação da carne em casa. Na Hangus, a experiência de compra é orientada com base no número de pessoas, no modo de preparação (grelha ou forno) e no tipo de ocasião. E para que nenhum pormenor falhe, a loja também vende temperos e sais, geleias, chutneys, cervejas artesanais e vinhos nacionais, europeus e dos EUA, assim como facas e tábuas.

Encomendar online e receber em casa no próprio dia, em Lisboa, e em 48h no resto do país continua a ser possível, sendo que as entregas são gratuitas na Grande Lisboa e em Setúbal. Allan prevê retomar as sessões intimistas de degustação em setembro, na loja de Cascais, mantendo os 16 lugares das anteriores. Já o serviço Hangus Experience organiza eventos privados, em que tudo é tratado pela marca, desde a seleção das carnes à participação de chefs e grill masters.