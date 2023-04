Hambúrgueres artesanais com vista para o Douro: DeGema abre em Vila Nova de Gaia

Prestes a assinalar uma década de existência, a hamburgueria DeGema inaugura o oitavo espaço da marca.

A 28 de março, a DeGema abriu o seu oitavo restaurante, no Mercado Beira-Rio, em Vila Nova de Gaia.

Perto de completar dez anos, a marca reforça a presença no distrito do Porto, onde já dispõe de espaços na Foz do Douro, Baixa da Invicta, Vila do Conde e Maia. A estas hamburguerias somam-se os três primogénitos restaurantes em Braga, cidade onde tudo começou.

Conhecida por se inspirar em expressões típicas de cada cidade onde se localizam os espaços para nomear os hambúrgueres, a DeGema traz à nova casa nomes como “Andor Bioleta”, “É só Bitaites”, “Bai no Batalha” e “Botar corpo”, entre outros.