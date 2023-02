Há uma nova mercearia-cafetaria inclusiva em Gaia

Uma área de brunch e almoço e uma área de mercearia com frescos e secos dão forma a esta Raiz Doce, onde se acautelam diversas dietas alimentares, sejam elas isentas de proteína animal ou açúcar.

Paulo Alexandrino acredita que “as pessoas procuram uma cozinha cada vez mais saudável”, e a agitação à hora do almoço na Raiz Doce parece refletir exatamente isso. Este projeto foi pensado por Paulo e Yara Nunez – detentores de uma empresa de formação profissional, com vários centros pelo país -, que ao verem o número 78 do Largo Soares dos Reis disponível decidiram agarrar a oportunidade e abrir um conceito inovador no centro de Gaia. “Tentámos criar algo novo, um brunch market, um brunch com mercado. Sabíamos que isto se fazia um pouco pelo mundo e quisemos fazer algo em que nos apetecesse estar”, explica Paulo. A Raiz Doce é um minimercado, mas também é cafetaria e pastelaria, com opções biológicas, vegetarianas, veganas, e sem açúcar, dado que uma das vontades do casal foi apresentar um lugar onde todos encontrassem algo para comer.

Na zona da cafetaria servem-se pequenos-almoços, lanches e brunches, à base de torradas, tostas mistas, bolos à fatia, croissants, pastéis de nata, ovos e produtos com café e/ou leite, preparados de forma convencional ou isentos de proteína animal. Já vegana de raiz é a “vifana” e o hambúrguer.

Ao almoço, há cerca de seis opções, preparadas na cozinha aberta, que podem ser conjugadas num prato pequeno ou num prato grande, conforme o tamanho do apetite. São sobretudo receitas de base vegetal, que variam diariamente, havendo sempre uma opção com proteína animal, como frango ou peixe. À data da visita, a montra exibia frango com feijão verde e crispies de tomate seco, tofu salteado com legumes e algas, salteado de legumes, arroz de feijão, arroz integral de bróculos e pimentos padrón, além de sopa e sumos de fruta naturais. Estes últimos são preparados com produção da época, à venda na mercearia, onde também se encontram legumes e vegetais, leites e bebidas vegetais, refrigerantes biológicos, kombucha, molhos, massa, arroz, diversas alternativas veganas, de queijo, fiambre, alheiras, almôndegas, comida para cães e artigos de higiene. A granel há frutos secos, snacks como fruta liofilizada (figo, ananás), ervilhas com paprika e artigos de limpeza. A resultar, a ideia será levar a Raiz Doce a outros pontos do país.