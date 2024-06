Há um novo menu de verão no bar do Farol Hotel, em Cascais

O Bar Farol, no cinco estrelas Farol Hotel, em Cascais, lançou um menu de verão composto por um “best-of” de pratos próprios e dos restaurantes The Mix e Sushi Design, ambos na unidade hoteleira de cinco estrelas. Todos os espaços estão abertos a clientes não hospedados.



É com vista desafogada sobre o oceano Atlântico, as falésias da baía de Cascais e com cheiro a maresia que se provam os novos pratos do Bar Farol, instalado no deck coberto e soalheiro do Farol Hotel. Além dos pratos próprios, a carta assinada pelo chef executivo Sebastian Fritye junta pratos dos restaurantes The Mix e Sushi Design, o que significa que a oferta abrange desde saladas a petiscos como ceviche, passando pelas peças de sushi do chef Francisco Braga.

O bar funciona entre as 10h30 e as 00h, o que permite aos clientes desfrutar de vários ambientes, consoante a hora do dia. Pensado nessa lógica de transversalidade, o menu inclui agora saladas como a de tomate coração, queijo burrata e vinagreta de estragão; e de polvo do mercado de Cascais e pimentos assados; ou a tradicional caesar com peito de frango crocante. Nos pequenos pratos entraram, por exemplo, ceviches de peixe branco picante e de camarão, abacate, pepino e manga verde.





No capítulo dos snacks, há propostas como croquetes de presunto pata negra; pastéis de bacalhau; dados de tapioca com molho de sweet chilly; ostras ao natural ou com vinagreta de chalotas; choco frito com batata frita, maionese de alho e chipotle; camarão salteado com alho e malagueta; presunto pata negra; tomate marinado e tostas de croissant; prego do lombo em bolo do caco e manteiga de alho e ervas, e um hambúrguer de queijo com molho barbecue; entre outros.

Do cruzamento com o restaurante Sushi Design chegam, por sua vez, petiscos japoneses como edamame (feijão de soja); gyosas de legumes; tacos de guacamole e atum crocante; e pokes como o Sushigohan (arroz, atum, salmão, camarão, abacate, manga, pepino, sementes, cebolinho e ovo). O Spicy Tuna (atum, alho francês, cebolinho e molho japonês picante), o Especial Braseado (salmão braseado, camarão panado, pepino, cebolinho, ikura, katsuobushi, queijo creme, sésamo e molho tarê) e o California (salmão, camarão, abacate e sésamo) completam o menu oriental.

A maré de novidades, porém, não cobre apenas o Bar Farol. O chef Sebastian Fritye prepara-se também para introduzir novos pratos no restaurante mediterrânico de autor The Mix, nas quais promete trabalhar com produtos da estação, seja proteína ou vegetais. Um ceviche de ostras do rio Sado e um prato de peixe-porco deverão constar nas novidades, previstas para entrarem dia 1 de julho, e sobre as quais o chef prefere guardar segredo.

O Hotel Farol abriu há 22 anos, projetado a partir do restauro e ampliação de uma mansão do século XIX sobre as falésias de Cascais. Tem 33 quartos remodelados há poucos anos (alguns deles assinados, em termos de peças de mobiliário e escolha de tecidos, por estilistas nacionais) e uma decoração de interiores que manteve grande parte do chão de madeira original, ajudando a lembrar o tempo em que o Conde de Cabral, político e membro da Corte, ali viveu quando a nobreza e a alta burguesia descobriram o charme de Cascais. Desde o início do ano que Hotel Farol faz parte da cadeia Preferred Hotels & Resorts.