Há um mundo além do brunch para provar no Olívia, em Lisboa

O Olívia, nas Avenidas Novas, em Lisboa, é a mais recente morada do grupo Nicolau, que o público adotou como meca do brunch lisboeta. A carta vai do pequeno-almoço ao jantar e tem muito mais do que ovos e panquecas fotogénicas.

Quem passa as cortinas do novo Olívia entra na história de quatro restaurantes com personalidades caninas, encabeçadas pelo salsicha Nicolau. Na verdade, este foi o primeiro espaço do grupo, aberto em 2016 por Bárbara Pinto e Bernardo Mesquita, economistas de formação, numa esquina ensolarada da Baixa. Seguiu-se o Amélia, em Campo de Ourique (poodle namorada do Nicolau), o Basílio, na Baixa (primo dele) e, agora, a Olívia, uma “pet lover” que cuida da família e tem casa nas Avenidas Novas.

O novo espaço surge decorado com a rusticidade das antigas casas algarvias, cerâmicas da artista Anna Westerlund, plantas, mesas em pedra lioz e cadeiras em palhinha e abre um novo capítulo nesta história, porque “cada nova localização é um desafio”, comenta Bárbara. O conceito mantém-se no “all day food” e, a bem da verdade, vai muito além do brunch pelo qual é atualmente conhecido. “O objetivo nunca foi esse, o público é que nos conotou dessa forma e hoje sabemos que é um fator de procura”, assume.





O menu fechado de brunch (panquecas, ovos à escolha, sumo, bebida quente e iogurte com granola caseira; tudo com opção vegan) custa 16 euros e é uma boa introdução à carta, que reúne os “best-sellers” dos espaços anteriores. Há french toast, sanduíche de focaccia com abacate, bacon, queijo e ovo estrelado e a tosta Nicolau (pão com abacate fatiado, azeite e flor de sal). Nas novidades, listam-se os ovos com espargos e presunto e os cinnamon rolls caseiros; e há panquecas para todos os gostos.

Estando aberto até à noite, o Olívia tem ainda várias opções de hambúrgueres, saladas, pizas e outros pratos mais substanciais ou para partilhar. Caril de gambas, abóbora assada com creme de queijo de cabra, sementes e pão naan e pink piza com massa de beterraba de fermentação lenta, queijo de cabra, cogumelos, tomate e legumes são alguns exemplos. Para beber há vinhos, cerveja, cocktails e bebidas coloridas para completar a fotografia à mesa, como kombuchas (bebida de chá fermentado), sumos, smoothies e cafés.