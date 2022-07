Há petiscos de carne para provar fora de horas no Cortesia, em Campo de Ourique

A steakhouse Cortesia, no bairro de Campo de Ourique, tem agora uma nova carta de petiscos “fora de horas”, durante o período em que a cozinha estava encerrada. A aposta continua a ser nas carnes e cortes de qualidade, grelhadas num forno Josper.



Croquetes de novilho com maionese de mostarda, tacos de tártaro de novilho com lima e tougarashi, txistorra (linguiça basca) grelhada no josper com tostas, e carpaccio de entrecôte trufado com 50 dias de maturação são alguns dos petiscos que estão agora disponíveis no Cortesia, em Campo de Ourique, todos os dias entre as 16h e as 19h – horário em que a cozinha costumava estar encerrada, entre o almoço e o jantar.

Com a chegada do verão e dos dias compridos, Anna Arany, co-proprietária do negócio, decidiu prolongar o horário de funcionamento da cozinha para proporcionar aos clientes um leque de opções variadas, das quais são poucas as que não levam carne. São elas a burrata com tomate cherry, pesto e tostas rústicas, o ceviche de corvina e os cones de tártaro de atum temperados com lima e maionese kimuchi.





O menu “fora de horas” surge com as respetivas sugestões líquidas, pensadas para hidratar o corpo, e pode bem ser um convite a ficar para jantar e explorar a carta com mais calma. A especialização do Cortesia são as carnes (10 cortes diferentes), grelhadas no forno Josper alimentado a carvão vegetal e que confere à proteína um sabor fumado. O corte principal é o entrecôte da Irlanda com 50 dias de maturação.

Esta carne de novilho com 250 gramas é servida com batata frita e um molho à escolha. Também há hambúrguer, picanha do Uruguai, vazia black angus, carré de borrego da Nova Zelândia, frango assado com molho de churrasco e batata frita e um clássico magret de pato, batata frita e molho de laranja e mel. Nos cortes para partilhar, ambos de um quilo, a casa sugere chuleton e tomahawk com dois acompanhamentos.





O Cortesia abriu em Campo de Ourique poucos meses antes do início da pandemia em Portugal, como extensão de um restaurante já situado dentro do mercado do bairro. Em 2018, Anna Arany, natural do Rio de Janeiro e há 15 anos radicada em Portugal, abriu o segundo espaço no centro comercial do Saldanha Residence, que registou o “melhor ano de sempre” em vendas em 2019, e que ainda se mantém aberto.