Há peixe e marisco com toques de autor no Copo de Mar, nas Avenidas Novas

O Copo de Mar, nas Avenidas Novas, em Lisboa, leva à mesa pratos de chef com a frescura do peixe e do marisco e a tropicalidade do Brasil, de onde os seus autores são naturais.

“Mesmo sem naus e sem rumos/mesmo sem vagas e areias/há sempre um copo de mar/para um homem navegar”. Foram os versos do poeta brasileiro Jorge de Lima, autor de “Invenções de Orpheu”, que inspiraram Rodrigo e Paulo Braga e Armando Baptista a lançarem-se no mar da restauração, apesar de nunca o terem navegado. No Copo de Mar, o recente restaurante do bairro das Avenidas Novas, confirma-se que quase tudo o que vem à rede é peixe, mas também marisco, frutas e legumes.

Rodrigo Braga, carioca de gema em Portugal há cinco anos, lidera o projeto, com o empreendedorismo a correr-lhe nas veias desde a geração do avô. Já o tio, Paulo, é médico e colocou a sua paixão pelos vinhos ao serviço do restaurante, enquanto Armando Baptista se empenhou no design de interiores. É dele o ambiente marítimo do Copo de Mar, com lambris azul escuro, tapeçarias, mesas de tampo transparente e candeeiros com abat-jours desenhados em exclusivo por uma artista italiana.

A estrela da decoração, porém, é a aiola suspensa no teto – uma embarcação típica de Sesimbra que conseguiram comprar a um pescador, com alguma ajuda da sorte. Neste cenário, não é de estranhar que a aposta principal do menu seja o peixe e os frutos do mar, como Rodrigo lhes chama. Pratos “sofisticados”, com toques de fusão espanhola, francesa, italiana e brasileira, que abrem com entradas como tártaro de atum e maçã verde e brandade de bacalhau e batatas, ou ostras e ovas de salmão.

“A ideia é que alguns pratos mudem consoante os produtos da estação, e agora que chegou o tempo frio, vamos trocar o nosso gaspacho por uma sopa quente”, adianta Rodrigo Braga à “Evasões”. Da cozinha do chef – que trabalha com peixe e legumes do Mercado 31 de Janeiro – saem também pratos principais como ravioli de abóbora e camarão, salmão grelhado com cuscuz de sêmola e legumes e filete de peixe do dia grelhado com farofa de banana e molho de mandioca – este bastante tropical.

Estas sugestões podem ser acompanhadas, no copo, por champanhe e espumante ou simplesmente uma garrafa de vinho branco, tinto, rosé e doce/fortificado, no caso das sobremesas. O cliente pode escolher entre quindim, tarte de caramelo salgado e tangerina, tarte de maracujá e gengibre e entremet de chocolate, entre outras, na certeza de ter um final doce no Copo de Mar. Para refeições mais acessíveis, há um menu de almoço (entrada, prato, bebida e café) durante a semana, por 16,50 euros.