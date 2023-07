Há pão artesanal e sumos de fruta na Coqueta, em Vila do Conde

Casa de Leonardo Uriarte e Ana Ramos, no centro da cidade, especializada em pão de fermentação natural, serve refeições leves e sumos de fruta tropical.

O que é que uma oceanógrafa brasileira e um padeiro uruguaio têm em comum? Ana Ramos, de 37 anos, e Leonardo Uriarte, de 35, encontraram-se na paixão por confecionar pão artesanal com produtos biológicos e fermentação natural. Daí nasceu, além de uma família com uma filha (Manuela, dois anos), uma padaria em Viana do Castelo com o nome Coqueta. Um termo usual no Uruguai que significa engraçada, atraente e cuidada (quase vaidosa), que o casal concordou fazer match com o projeto sonhado pelos dois.





A padaria artesanal abriu em agosto de 2022 e tem vindo a fermentar novidades. As últimas são sumos naturais com polpa de frutas tropicais do Brasil, pudim de chia vegan e pizas de massa mãe, tão novas que os recheios ainda estão em fase experimental. Além disso, este verão todas as bebidas da casa (desde cafés da especialidade a chás, matcha e sumos) passaram a ser servidas frescas.

Da fusão dos sonhos de Leonardo e Ana nascem todo o ano, de terça-feira a sábado, quatro tipos de pão: de mistura e de sementes (peças de meio quilo), e ciabatta e focaccia (um quilo). Fora isso, em cada dia acrescentam outras variedades. À terça, cozem também pão de espelta, de caju, nozes e passas e bagel. À quarta, de arroz e mandioca. À quinta voltam ao de espelta e de caju, nozes e passas. Sexta é o dia com mais alternativas: bagel, pão 100% centeio, de trigo e semolina, baguete e de arroz e mandioca. O sábado junta aos quatro habituais, os de 100% centeio, e trigo e semolina.

No espaço bonito e arranjado da Coqueta (até a máquina de café branca é coquete) pode fazer-se refeições leves, mas como bem diz Ana, “é preciso ter dois estômagos, um para o salgado e outro para o doce”. Entre as “Comidinhas”, como anuncia o casal em quadro de lousa, há sopa vegan e três tipos de sandes: presunto e brie; caprese; de húmus e cenoura; e, novidade, de cogumelos e pesto de tomate. Também há fatias de pão com manteiga, azeite, mel, compota, Nutella ou manteiga de amendoim.

Mais? Iogurte com granola e frutas, croissants de massa brioche e folhada, bolo de iogurte, e as irresistíveis cookies veganas (de aveia, manteiga de amendoim e pepitas de chocolate), a de centeio, cacau e pepitas de chocolate, e ainda uma com a mesma massa da anterior mas com recheio de ganache de chocolate. O melhor de tudo é que, por uma média de nove euros, é possível degustar, num ambiente aconchegante, um menu com sopa, sandes, café e cookie.