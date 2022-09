Há novidades para provar em dois brunches, em Gaia e no Porto

O Breathe - Brunch & Feel e o Friends Kitchen, no Holiday Inn, apresentam novos pratos que prometem agradar a clientes gulosos.

Clássicos do pequeno-almoço (pães, tostas, panquecas, pastéis em miniatura) aliados a ovos mexidos, Benedict e à Florentina, queijos, enchidos, fritos, saladas, pratos quentes e doces. Eis um resumo do que se pode encontrar à mesa do Friends Kitchen, no Holiday Inn Porto Gaia, no renova do brunch de domingo. A refeição, pensada para toda a família, não só adotou o formato buffet como ganhou novas opções, de que é exemplo o prato quente do dia. Os gulosos hão de gostar de saber que, entre as sobremesas, há bolo de chocolate recheado com frutos vermelhos, tarte banoffee e uma seleção de cheesecakes.

O Breathe – Brunch & Feel abriu há pouco mais de dois anos junto ao Parque da Cidade, associado ao ginásio Breathe Sport Fitness. “Temos alguns produtos mais saudáveis, mas tentamos ter também coisas para os mais gulosos”, diz o gerente do espaço, João Frederico. O hambúrguer cheddar e as tapiocas coloridas colhem muitas preferências, numa ementa que vai sendo atualizada e que, por estes dias, disponibiliza tostas, saladas, bowls, ovos, panquecas, uma variedade de bebidas e ainda um menu fixo de brunch. Um dos pontos fortes é a esplanada, um ambiente tranquilo, com taças de água para os cães e onde se ouve cantar os pássaros.