Há bolachas novaiorquinas na portuense Cookie Club

Na Cookie Club, na Rua de Cedofeita, os sabores transportam os clientes até Nova Iorque, em bolachas crocantes por fora e macias por dentro.

Um casal australiano, uma loja de bolachas nova-iorquinas e o Porto? Uma trilogia pouco provável, corporizada por Nick e Anastasia, na Rua de Cedofeita, no Porto. “Bite Me” (“Dá-me uma trinca”, em português) é o desafio lançado a quem entra na Cookies Club.

Nas prateleiras estão alinhadas bolachas crocantes por fora e macias por dentro. Os sabores tipicamente americanos vão da Nutella ao chocolate branco com nozes macadâmia, passando, como não podia deixar de ser, pela aveia com passas e pela manteiga de amendoim com duplo chocolate. Há ainda uma bolacha vegan de chocolate e laranja. Todos os meses fica disponível, por tempo limitado, a bolacha do mês.

Para acompanhar as bolachas há gelado, café ou batidos feitos na hora. E para uma ocasião especial é possível encomendar uma cookie gigante.