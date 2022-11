Guia Michelin 2023: sete novos Bib Gourmand para Portugal

O guia ibérico para 2023 traz sete novas entradas na categoria que distingue restaurantes mais acessíveis.

Além das estrelas, no novo Guia Michelin 2023, Portugal brilha também na categoria Bib Gourmand, que distingue restaurantes com a melhor relação qualidade/preço, com sete novidades a integrar a lista – no ano passado apenas foram duas novas entradas.

No Porto, a distinção foi para o Gruta, cuja cozinha está a cargo da chef Rafaela Louzada, e o Semea by Euskalduna, uma conquista dupla para Vasco Coelho Santos, que entrou também este ano para o circuito das estrelas, com o seu Euskalduna.

Em Lisboa, o ZunZum Gastrobar, de Marlene Vieira, o Carnal, gastrobar mexicano de Ljubomir Stanisic, e o Ofício, comandado por Hugo Candeias e Rodolfo Lavrador, foram os restaurantes a arrecadar o selo.

E fora das grandes cidades, mereceram a placa Bib Gourmand o algarvio À Mesa, em Tavira, liderado pelo chef João Dias, e o Rio by Paulo André, em Vila do Conde.