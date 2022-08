Grande Lisboa: há 40 pratos para provar no Bacalhau Fest

A primeira edição do Bacalhau Fest arranca hoje na Grande Lisboa. Durante um mês, 40 restaurantes preparam pratos onde o bacalhau da Noruega é o ingrediente principal.

Das receitas tradicionais até aos pratos autorais, haverá um pouco de tudo na primeira edição do Bacalhau Fest, que arranca hoje, na Grande Lisboa, e decorre até 15 de setembro. Durante um mês, o evento gastronómico – organizado pelo Conselho Norueguês dos Produtos do Mar e produzido pelas Edições do Gosto – dá à prova pratos que fazem brilhar o bacalhau norueguês, confecionado por 40 restaurantes em Alcochete, Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Mafra, Oeiras, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sinta e Vila Franca de Xira.

Entre os participantes, em Lisboa, encontra-se a Maçã Verde, O Galito, O Velho Eurico, a Cafetaria Mensagem – Altis Belém Hotel & Spa, o recém-aberto Pica-Pau e também o Albatroz, em Cascais, a Casa da Dízima e O Pastus, em Oeiras e o Celmar, no Meco.

Tiborna de bacalhau, bacalhau cozido, à brás ou à minhota e ceviche de bacalhau são algumas das propostas sugeridas, que podem ser conhecidas no site oficial do evento, onde também se apresenta um mapa com as localizações do restaurantes, bem como seis receitas de bacalhau.