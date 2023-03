Em Alvalade há um restaurante italiano 100% vegetal, inspirado nas divas do cinema

Mostrar que existem alternativas à proteína animal que preservam o sabor e a textura das receitas é uma das missões do Giulietta, o novo restaurante italiano 100% vegan do bairro de Alvalade, em Lisboa.

O conceito do Giulietta como restaurante italiano 100% vegano surgiu nas lentes do cinema italiano. “Fomos buscar inspiração às grandes divas, porque também elas foram criativas e vanguardistas, experimentaram e trouxeram modernidade ao cinema italiano na sua época, à semelhança do que procuramos fazer no Giulietta: trazer para a mesa a pureza da cozinha italiana, recriada de uma forma moderna, mais consciente e criativa”, sintetiza o diretor da marca, Henrique Costa Pereira.

Inspirada pelo mote “A vida é bela e o futuro é vegetal”, a equipa de cozinha deste novo espaço – já experiente na criação de receitas 100% vegetais, graças aos The Green Affair – aceitou o desafio de experimentar novas fórmulas, e com a ajuda do chef Fábio Paixão da Silva, também conhecedor dos clássicos italianos, chegou-se a um menu totalmente vegetal. “Tendo em conta que os nossos pratos italianos do The Green Affair foram sempre tão bem recebidos, quisemos explorar esse lado”.

Neste processo houve a necessidade de manter a familiaridade dos clientes com os pratos, explica Henrique, uma vez que nem todos estão dispostos a “arriscar provar novos mundos”. Por outro lado, foi mais fácil dado que parte da cozinha italiana já “é naturalmente vegan, mas pouco conhecida”. Desta alquimia resultou um conjunto de entradas, saladas, risotos, pastas, pizas e doces italianos, cujos sabores se mantêm graças a novos produtos e receitas, algumas delas desenvolvidas nos últimos anos.

Um dos principais desafios foi obter um queijo vegetal que mimetizasse o original na textura derretida e no sabor. Para tal, o restaurante estabeleceu uma parceria com a Violife, uma empresa grega que se dedica a produzir alternativas veganas ao queijo. Para começar a refeição são opções seguras os arancini al funghi (bolinhos de arroz recheados com cogumelos e mozzarella vegan) e a refrescante salada caprese com mozzarella vegan fresca, rúcula, pesto e manjericão. Mas há muitas outras opções.

A lasanha composta por bolonhesa de cogumelos e tofu biológicos, molho bechamel e mozzarella vegetal está entre os pratos que nada devem aos originais; tal como a piza Funghi al Tartufo, recheada com mozarela vegan, cogumelos (marron, paris, shiitake e pleurotus) e azeite de trufa. Segundo acrescenta Henrique Costa Pereira, a massa das pizas é feita com farinha italiana 00 e passa por uma levedura de 24h.

As sobremesas incluem clássicos como tiramisú, panacota e torta de chocolate. Evitando a pretensão de querer evangelizar os clientes para a alimentação vegan, mas conscientes de que “a alimentação vai ser um dos desafios da Humanidade neste século”, os responsáveis do Giulietta e The Green Affair procuram mostrar que existem alternativas à proteína animal, e por extensão, também ao álcool. Há uma gama de vermutes italianos, com e sem álcool (dos simples Rosso e Bianco aos reserva), cocktails, vinhos italianos e vinhos portugueses desalcoolizados.