Gelados da caldeirada e dos doces de Natal, em Ovar

Abóbora com castanhas e nozes, bolo-rei, aletria, rabanadas celebram a época em bolas consistentes e frias feitas com condimentos naturais. Manuel Oliveira volta a inovar no mercado dos sabores no seu espaço ao pé da praia, o Oliveiras Gelados, em Ovar.

Os sabores da época estão à vista na montra da gelataria-café na avenida central da Praia do Furadouro, em Ovar. Caldeira de Natal, abóbora com castanhas e nozes, aletria, bolo-rei, rabanadas de vinho, pão de ló de Ovar com chocolate e ainda champanhe com passas para dar as boas-vindas ao ano que há de vir. “Tudo feito com os produtos originais”, garante Manuel Oliveira que agora acrescenta mais sabores aos cerca de 460 que tem e que entram e saem da carta conforme as ocasiões – sardinha com pimentos no São João, cerveja com tremoços e camarão no verão, enquanto bolacha Oreo, maracujá, pão de ló de Ovar e fogaça têm lugar cativo no menu.

A quadra inspirou Manuel Oliveira com o que há de mais típico. “Surgiu como forma de celebrar o Natal com gelados construídos com novidade no mercado dos sabores nesta data festiva”, conta. São gelados com a sua marca: massa consistente, sem ponta de gelo. “Não há pasta nem químicas”, assegura o responsável pela Oliveiras Gelados.

Não há corantes, nem conservantes. O leite é sem glúten e não há natas à mistura. “Tudo o que está no nome está no gelado, exceto a originalidade.” São servidos em bolas (2 euros uma bola, 3,50 duas, 4,50 três), em cone ou em copo, para o momento ou para levar para casa em embalagens próprias para o transporte. “Os condimentos são os originais, os gelados não derretem, mantêm a consistência, e uma regra que mantenho é que não causem sede”, sublinha.

Manuel Oliveira voltou à cozinha com ideias bem definidas em termos de sabores. Na confeção, os utensílios habituais, uma batedeira, uma liquidificadora e uma máquina de gelados com 40 anos. Tudo na dose certa. “Estou muito satisfeito, pronto para desafios, e felicito a concorrência pelas suas inovações, e se quiserem confirmar a originalidade, visitem a minha casa”.

A vida de Manuel Oliveira deu muitas voltas, foi sapateiro, serralheiro, vendedor de automóveis, até que conheceu o seu pai, emigrado na Venezuela, já homem feito, depois dos 40. O pai, Manuel da Silva Oliveira, de Santa Maria da Feira, estava no livro de todos os recordes, no Guinness Book, com 788 sabores de gelados. Manuel Oliveira, o filho, deixou tudo, viajou para a Venezuela, aprendeu a arte com o pai e dedica-se aos gelados até hoje. Com sabores mais tradicionais ou menos convencionais: gelados de bacalhau com natas, couratos, coentros, caipirinha, sopas de cavalo cansado. E não deverá ficar por aqui.