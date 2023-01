Funchal: sabores madeirenses pela mão de chefs convidados, no restaurante Kampo

A cozinha madeirense está no centro da iniciativa “12 chefs, 12 meses”, que arranca no próximo sábado, no restaurante Kampo, no Funchal. É lá que o chef Júlio Pereira vai receber outros cozinheiros, para, juntos, criarem pratos atendendo à sazonalidade dos produtos e às tradições locais. Uma forma de pôr em evidência os atrativos da Madeira também enquanto destino gastronómico.

A cada mês, Júlio Pereira recebe um chef – nacional ou internacional – no seu restaurante, levando-o a visitar o arquipélago, promovendo o seu contacto com produtores e produtos endógenos, antes de ir para a cozinha. O primeiro convidado é o chef Tiago Bonito, que conquistou uma estrela Michelin para o Largo do Paço, na Casa da Calçada, em Amarante – projeto que se encontra em remodelação. O evento, precedido de uma ida ao Mercado dos Lavradores, está agendado para as 13 horas e tem um custo de 55 euros por pessoa, bebidas incluídas.

O chef Júlio Pereira, nascido numa família de talhantes e agricultores, na Ericeira, mudou-se há anos para a Madeira, a terra da mulher, sem deixar de lado o continente. Aliás, depois do Kampo, abriu um segundo restaurante na ilha, de nome Akua, que remete para os sabores do mar e para os seus primeiros anos de vida, logo rente a ele. Já antes dinamizara eventos envolvendo outras personalidades do mundo da cozinha, tendo como palco o Kampo, um espaço descontraído, num primeiro andar, onde propostas algo elaboradas são servidas à mesa ou ao balcão.

Desta feita, as criações a quatro mãos vão traduzir-se em menus especiais, assentes em ingredientes endógenos, inclusive, produzidos em pequena escala ou de difícil acesso. “Todos os chefs convidados são desafiados a trabalhar produto de qualidade, sazonal e característico deste arquipélago, com uma abordagem contemporânea e a diversidade de técnica que cada convidado trará consigo”, lê-se em comunicado.

“É com enorme orgulho que partilho tanto a minha cozinha, como esta que agora é a minha ilha, com a chefs de várias origens e pontos do mundo. É um prazer receber convidados que partilham a minha paixão pela gastronomia e podermos criar experiências únicas que celebram e promovem a enorme beleza e diversidade de oferta do arquipélago, e que é única”, diz o anfitrião, citado na mesma nota.

Além de Tiago Bonito, já são conhecidos outros nomes integrados no projeto “12 chefs, 12 meses”. Rodrigo Castelo, do restaurante Ó Balcão, Bib Gourmand, em Santarém, é o convidado do evento de 25 de fevereiro. E Diogo Rocha, do Mesa de Lemos, em Viseu, com uma estrela Michelin, tem presença confirmada para 25 de março.