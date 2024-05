Francesinha de kebab com molho especial, em Guimarães

Lascas de carne assada no espeto juntam-se ao fiambre e à salsicha na francesinha do Leana Kebab. Tudo coberto por um molho aveludado e vegetal.

Leandra e Vítor Torres conheceram-se na Alemanha – ela emigrou em tenra idade, ele já nasceu naquele país -, mas sempre partilharam o desejo de voltar para Portugal. “Na Alemanha há muitos kebabs, é uma especialidade turca que foi levada para lá por emigrantes, e nós adoramos. Por isso, quando viemos para cá, a ideia foi abrir um restaurante de kebabs, que aqui não havia”, conta Vítor. Em 2008 inauguraram o primeiro Leana Kebab, em Riba d’Ave (entretanto fechado), com kebab e pizas no menu e apenas um grelhador. Depois, o negócio cresceu e encontrou outras moradas: em Famalicão, na Póvoa de Varzim, e em Guimarães, na base da Avenida de Dom Afonso Henriques, numa frente envidraçada a espreitar a Alameda de São Dâmaso.





A carne de kebab é tradicionalmente comida no pão, em movimento, ou levada para saborear em casa, explica o casal que, contrariando essa tendência, optou por criar uma experiência de restaurante. ”O português gosta mais de se sentar e comer de garfo e faca”, justifica Vítor.

Ao kebab (servido no pão e no prato) e às pizas, depressa se foram juntando outras propostas, sendo uma das mais populares a francesinha de kebab, que substitui o bife pelas lascas de carne assada no espeto (uma mistura, em partes iguais, de vitela e peru). “A grande vantagem da francesinha de kebab é que é sempre tenra”, garante o proprietário. O recheio leva ainda fiambre e salsicha. Tudo regado por um molho aveludado, pouco picante e algo adocicado. É 100% vegetal, por isso também cobre a francesinha vegetariana, feita com falafel, além da clássica (com bife de vitela) e a de frango.





A carne do espeto serve ainda de recheio a lasanhas, rissóis, folhados e outras novidades que vão surgindo na ementa, há pouco reforçada com uma lista de cocktails, a pensar no verão, e a juntar-se à oferta de cervejas artesanais e sangrias.