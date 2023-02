Foz Caffé, um “pequeno reino” entre o Lima e o Cabedelo

Um restaurante clássico de cozinha mediterrânica, um espaço com tapas e cocktails de autor temperados com música, uma garrafeira com raridades nacionais. Eis o triptico Foz que ocupa um edifício em Darque, Viana do Castelo.

Maria José Teixeira, a proprietária, criou “um pequeno reino”, que só por si atrai clientela eclética para a zona situada entre o rio Lima e a praia do Cabedelo. O Foz Caffé começou há 17 anos como cafetaria. Trouxe à região ares de novidade com um espaço, junto ao mar, com crepes, gelados e snacks elaborados, pizas, lasanhas e pregos (no prato também).

Com a proximidade da praia, uma das mais frequentadas de Viana do Castelo, pela sua vocação para desportos de água e vento, o estabelecimento foi introduzindo novas ofertas no âmbito da gastronomia. Primeiro chegaram os peixes grelhados, o bacalhau e o polvo à lagareiro. Mais tarde, carnes “da moda” como a picanha. “Fomos evoluindo ao longo do tempo. De acordo com os pedidos e exigência do cliente, fomos cedendo e acrescentando estrutura ao menu”, conta a empresária.

Os pratos mais tradicionais vingaram e ainda hoje são reis: bacalhau à Foz, polvo à lagareiro e picanha. Assim, como os doces e apetecíveis crepes e gelados. De segunda a sexta-feira, à hora de almoço, o restaurante/cafetaria funciona com a sugestão do chef (6,50 euros só prato).

O edifício vermelho que abriga o Foz Caffé mantém a aparência dos primeiros tempos, mas evoluiu no interior. A última remodelação aconteceu com a pandemia. O espaço do restaurante adquiriu mais conforto e decoração requintada. E a sala do fundo foi transformada na garrafeira Wine & Delicatesse. Um sonho antigo que Maria José tornou agora realidade, apostando num “produto raro e diferenciado”. De champanhes a vinhos tintos, brancos e rosés de todas as regiões do país, de vinho do Porto a bebidas espirituosas e produtos gourmet: bolachas, mostarda, compotas, chocolates, patê, queijos, trufas, caviar, chás, azeites, vinagres e massas.

Aproveitando o embalo, Maria José Teixeira reabriu, em parceria com o empresário de animação Luís Barbosa, um espaço no piso inferior ao do restaurante/cafetaria. Trata-se de um “lounge bar and food” de nome Foz House. Abre à sexta-feira e sábado à noite, com cocktails de assinatura, tapas e pratos leves elaborados pelos chefs Agostinho Amorim e Mário Sousa.