Fins de semana e feriados assinalados no Brilhante com novo menu

Todos os sábados, domingos e feriados, o restaurante lisboeta, no Cais do Sodré, vai passar a ter um menu que inclui champanhe, ostras e salmão.

Entre as 15 e as 18.30 horas de todos os sábados, domingos e feriados, o restaurante Brilhante, liderado pelo chef Luís Gaspar, na zona do Cais do Sodré, vai passar a contar com um novo menu.

Bubbles & CO é o nome dado à ementa, que inclui champanhe e ostras (um copo e três ostras por 22 euros) ou champanhe e salmão gravlax (dois copos e um salmão gravlax para dividir) por 42 euros.

O chef Luís Gaspar estará encarregado da confeção, convidando os apreciadores destas especialidades a acompanhar o champagne Gaston Révolte 1er Cru Tradition com as ostras do Sado, que incluem duas variedades de algas: cabelo de velha e alface-do-mar.

Se a preferência recair sobre o salmão, a proposta inclui peixe da Escócia com cura caseira, apresentado no topo de um blini de massa leve e crème fraîche.

O restaurante Brilhante recupera receitas icónicas da restauração lisboeta do século XX, colocando o bife à Marrare e os cocktails com whisky em destaque.