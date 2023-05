Festival Sesimbra é Peixe está de volta e traz prémios

A partir de 7 de maio, o festival gastronómico está de volta a 16 restaurantes de Sesimbra, que darão palco reforçado ao pescado local, com cerca de 40 receitas. Há prémios de 50 e 100 euros para os comensais.

Durante mais de um mês, o pescado local vai ganhar palco reforçado à mesa dos restaurantes de Sesimbra. O festival gastronómico Sesimbra é Peixe está de volta com mais uma edição, a decorrer entre 7 de maio e 18 de junho em 16 restaurantes aderentes. Peixe-espada preto, espadarte, tamboril ou imperador são alguns dos peixes na base das cerca de 40 receitas que serão confecionadas a propósito do certame.

Onda Azul, Dom Ricardo, Filipe, Formiga, Lalena, O Farol, Pizzaria Napolitana, O Velho e o Mar, Pintarola, O Fernando, O Milénio Clandestino, Remo, A Sesimbrense, Tradicional O João, Virgilinda e Barca Delta são as casas sesimbrenses que participam no festival, com pratos como filetes de peixe-espada com açorda, espadarte à Bulhão Pato, arroz de tamboril, caldeiradas e cataplanas, choco frito, filetes de espada em molho de moscatel, massada de peixe e o inevitável peixe na grelha, entre outros exemplos.

O certame regressa com prémios para os comensais. Cada pessoa que peça um dos pratos do festival, em qualquer um destes 16 restaurantes, recebe um cupão por cada 10 euros que gaste, que deve depois ser preenchido e colocado num recipiente no próprio restaurante ou outros locais do concelho (posto de turismo e juntas de freguesia, por exemplo). Será depois feito um sorteio, a 29 de junho, que irá premiar comensais com prémios monetários (50 e 100 euros).

Para saber mais sobre a iniciativa e informações sobre os restaurantes e pratos presentes no festival, basta clicar aqui. Sesimbra é Peixe vai ser apresentado este domingo, dia 7, pelas 17h no recinto da Festas das Chagas, com degustação de peixe local e provas de vinhos da Península de Setúbal.