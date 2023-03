Festival Mira à Mesa leva pratos tradicionais a 20 restaurantes

Um ano depois de nascer, o festival Mira à Mesa volta com uma segunda edição este mês, durante seis dias, para dar palco à cozinha local.

O festival gastronómico promovido pela Câmara Municipal de Mira decorre entre 17 e 19 e entre 24 e 26 de março, com 20 restaurantes aderentes, mais dois do que em 2022. A iniciativa “mantém-se nos mesmos moldes. Há mais restaurantes participantes. Há um aumento, que é sempre bom. É sinal de que a primeira edição foi um sucesso, porque o aumento de restaurantes reflete precisamente isso”, disse à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

O evento consiste numa parceria com os restaurantes do concelho de Mira aderentes, baseada na Carta Gastronómica da Região Gândara, ou seja, além da sua carta habitual, vão ter uma ementa dedicada à região da Gândara, com vários pratos tradicionais locais.

O certame decorre nos dias 17 18 e 19, e 24, 25 e 26. Os restaurantes aderentes são Keep Calm, Canadian Star, Petisc’art, Pátio do Tabuinhas, Salgáboca, Litur, A Cozinha, Mar azul, O Seiça e Morhua. O Prazo – Mercearia & Casa de Comer, Peixaria Nosso Mar, Milénio, A Chave, Sabores da Praia, O Pescador, Restaurante Lila, A Taberna da Vila Maria, Contrast Bar e a Confraria Nabos e Companhia são outros dos restaurantes aderentes.

A sopa à Gandaresa, sopa de nabiças, pitau de raia, sardinhas na telha com grelos, sarrabulho, línguas de bacalhau e samos de bacalhau são alguns dos pratos tradicionais que vão estar em destaque nos restaurantes. Nas sobremesas, os visitantes podem degustar de arroz-doce, leite creme ou filhoses, por exemplo. Cada restaurante é livre de colocar os preços na ementa, não havendo, por isso, um preço igual em todos os estabelecimentos.

De acordo com o autarca, o certame tem como objetivo divulgar a gastronomia da região e ainda fazer com que as pessoas visitem Mira no período de época baixa, combatendo o efeito da sazonalidade. A ideia é a de que as pessoas “venham dar um passeio, uma volta, e que depois desfrutem da gastronomia nos restaurantes”, sublinhou Raul Almeida. Outro dos propósitos é ainda ajudar a economia local do concelho de Mira, no distrito de Coimbra. Saiba mais sobre o festival aqui.