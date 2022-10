Festival gastronómico leva o galo assado às mesas de Barcelos

De 7 a 9 de outubro, o Fim de Semana Gastronómico do Galo Assado regressa a Barcelos, com presença à mesa de mais de duas dezenas de restaurantes do concelho.

O Fim de Semana Gastronómico do Galo Assado está de regresso esta semana a Barcelos, com uma nova edição que dura três dias, entre 7 e 9 de outubro. A iniciativa está inserida no programa anual 7 Prazeres da Gastronomia, promovido pela autarquia, e foca-se na iguaria que está associada à Lenda do Galo, imortalizada com a salvação de um peregrino galego da forca, injustamente acusado de crimes nesta localidade, segundo reza a lenda.

No total, mais de duas dezenas de restaurantes espalhados pelo concelho vão participar no festival gastronómico, confecionando várias interpretações do galo assado, como o galo à Tia Alice, o galo recheado no forno, o galo no pelourinho, galo das vindimas, galo assado com castanhas ou o galo da Confraria, entre outras versões.

Alma dos Reis (Igreja Nova), Babette (Barcelos), Belchior (Campo), Casa dos Arcos (Barcelos), Cozinha Regional de Barcelos (Várzea), Chuva (Barcelinhos), Dom Carlos (Silva), Duque (Barcelos), Furna (Barcelos), Galliano (Barcelos), Os Mouros (Arcozelo), Pedra Furada (Pedra Furada), Rústico (Mariz), Solar das Fontes (Várzea), Sonho do Cávado (Manhente), Taberna do Armindo (Carvalhas), Taberna Lopes (Gilmonde), Taberna “O Manhoso” (Tamel S.Veríssimo), Tasca da Ponte (Barcelinhos), Tasquinha O Telheiro (Viatodos) e Vera Cruz (Barcelos) são os espaços onde se pode provar este prato tradicional de Barcelos.

O Fim de Semana Gastronómico do Galo Assado terá ainda duas atividades de animação, um Trilho do Galo Assado à Moda de Barcelos e a Rota das Igrejas e dos Santuários Marianos, onde serão visitadas a Igreja Paroquial do Couto, o Santuário de Nossa Senhora da Aparecida e a Igreja de São Martinho. Para a inscrição obrigatória nestas atividades, e mais informações sobre o festival, o contacto faz-se pelo e-mail [email protected] e pelo telefone 253811882.