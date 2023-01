Festival Gastronómico do Rancho de Mirandela está de volta (em modo presencial)

A sexta edição do Festival Gastronómico do Rancho de Mirandela acontece no próximo dia 11, no Mercado Municipal. É o regresso do certame ao formato presencial, após dois anos em regime de takeaway, por força da pandemia.

Carnes de porco e de vitela, chouriço, a massa, grão-de-bico e batata são os ingredientes que servem de base do rancho de Mirandela, a acompanhar, de preferência, com pão tradicional e vinho da região. Esse prato foi ganhando lugar à mesa dos restaurantes da terra sobretudo em dias de feira, com forte afluência de clientes, por ser uma refeição de conforto e empratamento fácil, segundo informações da Câmara de Mirandela, que organiza o evento, a par com a Associação Comercial e Industrial local.

Cerca de 30 restaurantes do concelho vão assegurar a confeção daquele prato transmontano de inverno, para comer à colher. Como no dia 11 se assinala também o Dia internacional do Doente, a autarquia desafiou dois dos estabelecimentos aderentes a apresentar uma versão do rancho com menor teor de gordura e sal, a pensar nas pessoas que seguem uma dieta mais cuidada.

Os visitantes – que, noutras edições, têm vindo de diversos pontos do país, bem como de Espanha – encontram no local um kit composto por colher, malga e caneca, com um custo de 7 euros, que pode ser adquirido, a partir do dia 2, na loja ACIM do Mercado Municipal, no Centro Cultural de Mirandela, na ECOTECA de Mirandela e no Museu da Oliveira e do Azeite. O festival, que decorre entre as 12 e as 18 horas, conta ainda com uma vertente de animação.