Festival de Gastronomia do Mar regressa a Tavira durante um mês

A 18.ª edição do Festival de Gastronomia do Mar já arrancou e decorre até 28 de maio, à mesa de 27 restaurantes do concelho de Tavira. Há prémios incluídos para os comensais.

Um dos festivais gastronómicos mais populares do sotavento algarvio está de regresso com a sua 18.ª edição. Durante um mês completo, entre os dias 28 de abril e 28 de maio, Tavira volta a acolher o Festival de Gastronomia do Mar, que homenageia e enaltece o melhor produto da sua costa. Os sabores do mar estarão presentes nas cartas de 27 restaurantes do concelho, que participam na iniciativa.

À do Peixe, Água Salgada, A Ver Tavira (detentor de uma estrela Michelin), Belmar, Borda d’Água, Bossa Tavira, Bruncheria, Donna Olinda, Filomena’s, Franganário, Gilão, Guarda Rios, Hotel Rural Quinta do Marco, João Belhi, La Dolce Vita, Mira, Nó de Gosto, O Cantinho Tavira, Pausa, Ponto de Encontro, Queen’s, Rooftop Nomad, Sabores da Ria, Tasca do Rato, Vale D’El Rei, Vila Galé Tavira e Zeca da Bica são os restaurantes aderentes, onde se irão confecionar pratos variados como saladinha de choco e de polvo, muxama de atum, arroz de lagosta e de lingueirão, cataplana de peixe, pataniscas de pescada, polvo grelhado ou risoto de carabineiro, entre outros exemplos.

“A valorização da cozinha tradicional, característica da classificação da Dieta Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco, em sintonia com a sabedoria e mestria dos chefs e cozinheiros, definem este festival”, lê-se na nota publicada no site oficial da autarquia tavirense. A mesma adianta que os comensais que experimentem três dos restaurantes aderentes no festival, habilitam-se a ganhar um prémio.

Saiba mais sobre o Festival de Gastronomia do Mar e as informações dos espaços aderentes no site oficial da autarquia, onde ponde consultar o folheto da iniciativa.