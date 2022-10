Festival de Francesinhas chega à Maia esta sexta-feira

A partir desta sexta-feira, e durante dez dias, o Festival de Francesinhas assenta arraiais no Parque Central da Maia. O certame dedicado à popular sanduíche tem entrada gratuita e participação de cinco restaurantes.

Depois de edições de sucesso em locais como Madeira, Coimbra, Setúbal, Açores, Oeiras e Seixal, o Festival de Francesinhas está de regresso para mais uma edição, desta vez no norte, servindo a popular sanduíche portuense no Parque Central da Maia, na Rua Simão Bolívar, durante 10 dias, a partir desta sexta-feira, dia 7, e até 16 de outubro.

A iniciativa, que tem entrada livre (só se paga o que se consumir), decorre sempre entre as 12h e as 15h e entre as 19h e as 22h30. Como sempre, o certame conta com um leque de restaurantes convidados, que confecionarão a francesinha de diversas formas, da tradicional feita em forno a lenha, com tampa, sem tampa ou em versão vegana, por exemplo. Na Maia, o Alicantina, o Alfândega Douro, o Cufra, o Santa Francesinha e o Mirone são os cinco espaços presentes no festival.

“Sendo a francesinha um produto original da cidade do Porto, todas as grandes cidades do Grande Porto têm uma enorme apetência pelo consumo da francesinha. Assim sendo, a cidade da Maia foi o local escolhido para a realização do Festival de Francesinhas mais a norte de Portugal”, explica a organização na página oficial do Facebook. O certame teve data marcada para setembro na Maia, mas as condições climatéricas levaram ao adiamento do festival para outubro.